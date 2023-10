Oorsprong van Bitcoin: NSA-betrokkenheid ontken

Op die gebied van kripto-geldeenhede is Bitcoin ongetwyfeld die bekendste en mees gebruikte. Vrae oor die oorsprong daarvan het egter bespiegeling laat ontstaan, soortgelyk aan die onopgeloste debat rondom die oorsprong van COVID-19. Alhoewel dit algemeen aanvaar word dat Bitcoin uitgevind is deur Satoshi Nakamoto, 'n skuilnaamkodeerder wat 'n artikel vrygestel het wat dit in 2008 beskryf het voordat dit verdwyn het, dui 'n teorie wat aanlyn sirkuleer op die betrokkenheid van die Nasionale Veiligheidsagentskap (NSA) by die skepping daarvan.

Hierdie teorie spruit uit 'n referaat geskryf deur NSA-werknemers in 1996 getiteld "Hoe om 'n munt te maak: die kriptografie van anonieme elektroniese kontant." Die referaat verwys na die werk van 'n navorser genaamd "Tatsuaki Okamoto", wat volgens sommige die NSA met Bitcoin se skepping verbind. Hierdie vraestel is egter bloot 'n opname van kriptografiese idees wat in digitale kontantstelsels geïmplementeer kan word, anders as Bitcoin se gedesentraliseerde ontwerp. Die skemas wat in die koerant bespreek word, maak staat op 'n toesighoudende owerheid, in teenstelling met Bitcoin se vertrouelose aard. Soos die kripto-geldeenheid-skeptikus David Rosenthal uitwys, is die idee dat die NSA 'n gedesentraliseerde kripto-geldeenheid sal ontwikkel wat hul eie regering se funksies ondermyn, onwaarskynlik.

Terwyl die teorie van NSA-betrokkenheid by Bitcoin se skepping waarskynlik net nog 'n sameswering is, is daar 'n parallel wat getrek moet word. In 1997 is dit onthul dat Clifford Cocks, 'n wiskundige by GCHQ, die Britse ekwivalent van die NSA, in die geheim 'n belangrike kriptografiese tegnologie onderliggend aan beide Bitcoin en die internet self uitgevind het. Hierdie ontdekking het die erkenning voorafgegaan wat aan 'n groep Amerikaanse navorsers gegee is vir dieselfde tegnologie.

Ten spyte van die spekulasie en samesweringsteorieë, gaan Bitcoin voort om te floreer. Ten spyte van 'n aansienlike ongeluk in die afgelope jaar, handhaaf dit steeds 'n waarde van ongeveer $27,500 XNUMX. Soos die kripto-geldeenheid mark vorentoe marsjeer, kan die oorsprong van Bitcoin in misterie gehul bly, maar die blywende gewildheid en innovasie daarvan kan nie ontken word nie.

