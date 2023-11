Wat gebeur regtig met Betelgeuse: A Stellar Merger?

Betelgeuse, die rooi superreus-ster wat prominent op Orion die Jagter se skouer sit, het die afgelope jare golwe gemaak met sy aansienlike fluktuasies in helderheid. Terwyl baie bespiegel het dat hierdie veranderinge dui op 'n naderende supernova-ontploffing, het nuwe navorsing 'n ander en intrige moontlikheid ontbloot: 'n stersamesmelting.

’n Studie getiteld “Betelgeuse as a Merger of a Massive Star with a Companion” deur Sagiv Shiber van die Departement Fisika en Sterrekunde aan die Louisiana State University duik in die idee dat Betelgeuse dalk eens ’n kleiner metgeselster verorber het. Hierdie teorie is gebaseer op die begrip dat die meeste massiewe sterre binne binêre stelsels bestaan ​​en dat sommige samesmeltings tydens hul evolusie kan ervaar.

Die navorsers het 'n samesmelting gesimuleer tussen 'n kleiner 4 sonmassa-ster en 'n 16 sonmassa-ster, soortgelyk aan Betelgeuse se geskatte massa. Hierdie simulasies het aan die lig gebring dat namate die sterre nader beweeg en 'n gemeenskaplike omhulsel gedeel het, die kleiner ster uiteindelik saamgesmelt het met die primêre ster se heliumkern. Hierdie proses het 'n uitruiling van beide orbitale en termiese energie veroorsaak, wat gelei het tot 'n kragtige puls wat deur die primêre ster se omhulsel voortgeplant het. Boonop kon hierdie samesmelting massaverlies veroorsaak het, wat gelei het tot hoëspoed-massavloei weg van die primêre ster.

Die bewyse wat hierdie stersamesmelting ondersteun, lê in Betelgeuse se vinnige rotasietempo, ongeveer 5.5 km/sekonde, vergeleke met ons Son se 2 km/sekonde. Vorige studies het getoon dat 'n samesmelting tussen 'n massiewe ster en 'n metgesel met 'n lae massa kan verantwoordelik wees vir so 'n hoë rotasietempo. Verder dui die uitwerping van materiaal, soortgelyk aan polêre uitvloeie wat in samesmeltingsgebeurtenisse waargeneem is, daarop dat 'n samesmelting moontlik in Betelgeuse se verlede plaasgevind het.

Alhoewel hierdie studie nie definitief bewys dat 'n samesmelting plaasgevind het nie, bied dit 'n dwingende moontlikheid. Astrofisici het nog baie om te leer oor hierdie samesmeltings en hul implikasies vir ster-evolusie. Verbeterde metodes en gereedskap is nodig om hierdie gebeurtenisse, hul rol in die vorming van die astrofisiese verbygaande landskap en die eienskappe van supernova-voorvaders ten volle te verstaan.

Ten slotte, die onlangse skommelinge in Betelgeuse se helderheid sal waarskynlik nie direk met 'n stersamesmelting verbind word nie, maar die idee dat Betelgeuse 'n kleiner metgeselster verorber bied 'n vars perspektief op wat moontlik met hierdie enigmatiese superreus gebeur. Soos ons voortgaan om dieper in die fisika van stersamesmeltings te delf, sal ons waardevolle insigte kry in die evolusie van massiewe sterre en die hemelse gebeure wat ons heelal vorm.

FAQ

V: Wat is 'n stersame samesmelting?



A: 'n Stersamesmelting vind plaas wanneer twee sterre in 'n binêre stelsel naby genoeg kom om saam te smelt, wat die uitruil van energie en potensiële massaverlies tot gevolg het.

V: Kan die onlangse fluktuasies in Betelgeuse se helderheid 'n teken wees van 'n naderende supernova?



A: Nee, die fluktuasies in helderheid word meer waarskynlik aan stofwolke en die ster se gereelde pulsasies toegeskryf eerder as 'n naderende supernova-ontploffing.

V: Hoe het navorsers die moontlikheid van 'n samesmelting in Betelgeuse ondersoek?



A: Navorsers het 'n samesmelting tussen sterre met massas soortgelyk aan Betelgeuse se geskatte massa gesimuleer en die gevolglike dinamika en energie-uitruiling ontleed.

V: Is daar enige vaste bewyse van 'n samesmelting in Betelgeuse se verlede?



A: Alhoewel daar geen direkte bewyse is nie, stem Betelgeuse se vinnige rotasietempo en die uitwerping van materiaal ooreen met wat tydens stersamesmeltings waargeneem word.

V: Wat is die implikasies van 'n stersamesmelting in Betelgeuse se evolusie?



A: 'n Samesmelting in Betelgeuse se verlede sal nie sy evolusie in 'n rooi superreus onderbreek nie, maar kan bydra tot sy vinnige rotasietempo en die uitstoot van materiaal deur polêre uitvloei.