Diamante wat as kwantumsimulators gebruik word om komplekse kwantumdinamika te bestudeer

Navorsers aan die Washington Universiteit in St. Louis gebruik diamante as kwantumsimulators om komplekse kwantumdinamika te bestudeer, volgens 'n studie wat in Physical Review Letters gepubliseer is. Deur diamante met stikstofatome te bombardeer, skep die navorsers foute in die kristalstruktuur, wat gevul is met elektrone wat kwantum-eienskappe soos spin en magnetisme vertoon. Hierdie gebrekkige diamante kan as kwantumsensors dien wat op hul omgewing reageer en met mekaar in wisselwerking tree.

Klassieke rekenaars is onvoldoende om kwantumstelsels te simuleer as gevolg van die eksponensiële groei in dimensies namate meer deeltjies bygevoeg word. Die navorsingspan het egter getoon dat dit haalbaar is om komplekse kwantumdinamika direk te simuleer met behulp van 'n beheerbare kwantumstelsel. Die span het 'n simulasieprogram binne die gemanipuleerde kwantumstelsel geskep en die resultate waargeneem, 'n benadering wat byna onmoontlik sou wees met klassieke rekenaars.

Die diamantgebaseerde stelsel wat deur die navorsers ontwikkel is, werk by kamertemperatuur, anders as ander kwantumsimulasiestelsels wat ultrakoue temperature vereis. Die span kon stelselstabiliteit handhaaf deur termalisasie te voorkom, waar die stelsel oormatige energie absorbeer, wat veroorsaak dat die gebreke hul kwantumkenmerke verloor. Deur die stelsel vinnig te bestuur, vertraag die span termalisasie en hou die stelsel in 'n stabiele toestand.

Hierdie diamant-gebaseerde kwantumstelsel stel fisici in staat om interaksies tussen veelvuldige kwantumstreke gelyktydig te bestudeer. Dit het ook die potensiaal om hoogs sensitiewe kwantumsensors te skep, aangesien hoe langer 'n kwantumstelsel sy kwantumtoestand kan handhaaf, hoe groter is sy sensitiwiteit. Die span werk saam met ander navorsers in die Sentrum vir Kwantumspronge om insigte oor dissiplines heen te verkry en die moontlikhede te ondersoek om sensorwerkverrigting te verbeter en kwantummateriale en termodinamika te bestudeer.

Hierdie navorsing dra by tot die bevordering van kwantumsimulasie en het implikasies vir die bestudering van ontluikende verskynsels en nuwe fases van materie in die veld van kwantumfisika.

