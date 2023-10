Die massiewe "gehorings" komeet wat na die aarde storm

Wetenskaplikes het 'n verrassende ontdekking gemaak wat kan bydra tot die apokaliptiese jaar wat 2020 was. ’n Kolossale komeet, drie keer so groot soos Mount Everest, het ontplof en is nou op pad na die aarde. Die komeet, bekend as 12P/Pons-Brooks, is 'n kriovulkaniese komeet, ook na verwys as 'n koue vulkaan. Dit meet 'n verbysterende 18.6 myl in deursnee, gelykstaande aan die grootte van 'n klein stad.

Die plofbare gebeurtenis het op 5 Oktober plaasgevind, wat die tweede uitbarsting van hierdie interstellêre ysblokkie binne die afgelope vier maande merk. Die British Astronomical Association het die ontploffing opgespoor toe hulle waargeneem het dat die komeet baie helderder lyk as gevolg van die lig wat deur sy koma, wat die gaswolk is wat sy kern omring, weerkaats word.

Die ontploffing het gelei tot die vorming van "horings" op die komeet, wat soos die vorm van 'n horingdier of selfs die Millennium Falcon-ruimteskip van "Star Wars" lyk. Die oorsaak van hierdie horings moet nog vasgestel word, maar kenners bespiegel dat dit dalk iets te doen het met die eienaardige vorm van die komeet se kern.

Ten spyte van sy kommerwekkende baan en onheilspellende voorkoms, is daar geen onmiddellike bedreiging van 12P/Pons-Brooks nie. Dit sal na verwagting in April 2024 sy naaste punt aan die aarde bereik en met die blote oog sigbaar word. Daarna sal dit weer in die sonnestelsel gekatapulteer word en sal eers in 2095 terugkeer.

Hierdie komeet is nie die enigste een met plofbare neigings nie. 12P is een van die 20 bekende komete met aktiewe ysvulkane. Nog 'n bekende voorbeeld is 29P/Schwassmann-Wachmann, wat onlangs sy grootste uitbarsting in 12 jaar gehad het, wat sowat 1 miljoen ton kriomagma in die ruimte vrygestel het.

Terwyl die vooruitsig van 'n massiewe komeet wat na die Aarde toe storm dalk kommerwekkend klink, verseker wetenskaplikes ons dat dit nie nodig is om paniekerig te raak nie. Hierdie hemelse gebeurtenis bied 'n fassinerende geleentheid om komete waar te neem en te bestudeer terwyl hulle deur ons sonnestelsel reis.

