Die intrigerende geskiedenis en verrassende gedrag van komeet 12P/Pons-Brooks

Die jaar 1812 was die eerste waarneming van komeet 12P/Pons-Brooks, toe die Franse sterrekundige Jean Louis Pons dit ontdek het as 'n vormlose voorwerp sonder 'n stert. In die daaropvolgende weke het dit helderheid en sigbaarheid verkry en teen September 'n magnitude van 4.0 bereik met 'n drie-grade stert. Verskeie sterrekundiges het probeer om sy wentelbaan te bereken en bepaal dat dit 'n periodieke komeet met 'n tydperk van ongeveer 65 tot 75 jaar is.

Vinnig vorentoe na 1883, toe die Amerikaanse komeetwaarnemer William R. Brooks die komeet herontdek het tydens sy soektog na komete. Dit het aanvanklik flou geword en het onverwagte uitbarstings in helderheid ondergaan, wat van magnitude 11.0 na 8.0 verander het en met die blote oog sigbaar geword het. Gedetailleerde sketse het 'n kern onthul met hoefystervormige strale wat daaruit voortspruit. Die komeet het in Januarie 1884 sy naaste nader aan die son gemaak en het geleidelik vervaag en teen Junie daardie jaar verdwyn.

In die daaropvolgende jare het baanberekeninge op 'n potensiële terugkeer in 1954 gewys. Die komeet is in 1953 herontdek, met noemenswaardige uitbarstings in helderheid wat dit oornag 100 keer helderder gemaak het. Dit het sy naaste punt aan die son, bekend as perihelion, op 22 Mei 1954 bereik. Ná perihelion het dit meer sigbaar vanaf die Suidelike Halfrond geword.

Komeet 12P/Pons-Brooks volg 'n elliptiese wentelbaan, met perihelium wat ongeveer driekwart die afstand van die Aarde na die son is. Hierdie wentelbaan is soortgelyk aan dié van Halley se komeet. Boonop deel komete 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf en 20D/Westphal, alhoewel hulle verval is, soortgelyke wentelbane, wat aan hulle die titel van Neptunus se kometefamilie verdien.

In onlangse jare het Comet 12P/Pons-Brooks aandag getrek vir sy onverwagte verheldering. Dit is in 2020 herstel, en was aanvanklik uiters flou teen magnitude 23.0, maar het sedertdien opgehelder tot ongeveer magnitude 10.0. Skielike opvlamsels in helderheid, wat herinner aan sy gedrag in 1883, is waargeneem, wat veroorsaak het dat sy koma uitbrei en soos die vorm van 'n hoefyster of duiwel se horings lyk.

Die presiese oorsaak van hierdie uitbarstings bly onbekend, maar wetenskaplikes bespiegel dat gasopbou binne die komeet se kern lei tot skeure, wat stof en ys in die ruimte vrystel en 'n tydelike toename in helderheid veroorsaak. Terwyl die komeet sy reis voortsit, verwag sterrekundiges sy toekomstige bewegings en gedrag gretig.

FAQ

1. Wat is die tydperk van Comet 12P/Pons-Brooks?

Komeet 12P/Pons-Brooks het 'n tydperk van ongeveer 65 tot 75 jaar.

2. Hoe het vorige waarnemings van die komeet in 1883 en 1953-54 onverwagte helderheid-uitbarstings aan die lig gebring?

Tydens hierdie waarnemings het die komeet skielike toenames in helderheid ervaar, moontlik as gevolg van gasopbou binne sy kern, wat gelei het tot die vrystelling van stof en ys in die ruimte.

3. Hoe vergelyk die wentelbaan van komeet 12P/Pons-Brooks met dié van Halley se komeet?

Die wentelbaan van Komeet 12P/Pons-Brooks is soortgelyk in vorm en grootte aan dié van Halley se Komeet, hoewel Halley in 'n retrograde rigting teenoor die planete beweeg.

4. Wat is die ander komete in Neptunus se familie van komete?

Benewens komeet 12P/Pons-Brooks, is die komete 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf en 20D/Westphal ook deel van Neptunus se kometefamilie.

5. Waarom staan ​​die 12P/Pons-Brooks-komeet bekend as “Die Duiwel se Komeet”?

Die 12P/Pons-Brooks-komeet het die bynaam “Die Duiwel se Komeet” gekry vanweë sy eienaardige voorkoms tydens uitbarstingsgebeure, wat soos die vorm van duiwelshorings lyk.