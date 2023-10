Onpartydige rekenaars bepaal oorsaak van uitsterwing van dinosourusse

In 'n langdurige debat het wetenskaplikes bespreek of die uitsterwing van die dinosourusse veroorsaak is deur massiewe vulkaniese uitbarstings of die impak van 'n reuse-asteroïde. Om hierdie kwessie af te sluit, het navorsers van Dartmouth College 'n innoverende benadering gevolg deur onbevooroordeelde rekenaars opdrag te gee om geologiese en klimaatdata te ontleed. Deur die gebruik van 'n Bayesiaanse inversiemodelleringsmetode en masjienleeralgoritmes het die rekenaars tot die gevolgtrekking gekom dat die gasse wat oor 'n tydperk van 300,000 XNUMX jaar uit die Deccan Traps-vulkaan vrygestel is, verantwoordelik was vir die aanleiding van die uitwissingsgebeurtenis. Deur menslike vooroordeel uit te skakel, bied hierdie objektiewe benadering 'n duideliker perspektief op die oorsaak van die ondergang van die dinosourusse.

Gesondheidseffekte van Bisfenol A op Kinders met Outisme Spektrumversteuring en ADHD

Bisfenol A (BPA), 'n chemiese verbinding wat in plastiekwaterbottels en verskeie ander produkte voorkom, is gekoppel aan endokriene-ontwrigtende effekte. Onlangse navorsing het ontdek dat kinders met outismespektrumversteuring en aandaggebrek-hiperaktiwiteitsversteuring 'n verminderde vermoë het om BPA uit hul liggame uit te skakel. Alhoewel dit nie alleen verantwoordelik is vir die toename in diagnoses vir hierdie toestande nie, beklemtoon hierdie studie die potensiële gesondheidsrisiko's wat verband hou met die wydverspreide gebruik van hierdie chemikalie.

Nuwe tegniek mik op aanhoudende PFAS-gifstowwe in grondwater

PFAS-gifstowwe, wat dikwels na verwys word as "vir ewig chemikalieë," is ongelooflik duursame verbindings wat nie in die omgewing afbreek nie. Om hierdie volharding aan te spreek, het wetenskaplikes aan die Ohio State University 'n tegniek ontwikkel wat ultraklankdegradasie gebruik om die chemiese bindings in hierdie verbindings te verswak. Hierdie metode toon belofte in die behandeling van PFAS-besmette grondwater en kan toepassings hê in die afbreek van farmaseutiese produkte wat in kraan- en afvalwater voorkom.

NASA se tydsverloop onthul insigte in sterre-oorblyfsels

NASA het 'n boeiende tydsverloop-video vrygestel wat deur die Hubble-ruimteteleskoop vasgevang is, wat die oorblyfsels van 'n ster demonstreer wat 20,000 XNUMX jaar gelede ontplof het. Die beeldmateriaal wys materie van die supernova wat voortdurend deur die ruimte beweeg teen 'n spoed van 'n halfmiljoen myl per uur. Hierdie buitengewone beeld verskaf waardevolle insigte in die voortdurende ontploffing en die dinamiese aard van sterre-oorblyfsels.

Die gevolge van "eerlikheid dreineer" op die samelewing

Navorsers het 'n verskynsel ontdek wat bekend staan ​​as "eerlikheidsdrein", waarin individue met eerlike neigings geneig is om weg te migreer van gebiede waar bedrog algemeen voorkom. Hierdie migrasiepatroon lei tot 'n afname in die kwaliteit van die politieke klas, verdienstegroei en arbeidsproduktiwiteit binne sulke gebiede. Demograwe in Italië het valse geboorteregistrasies gebruik as 'n aanduiding van plaaslike eerlikheid, met individue wat migreer van gebiede met 'n hoë bedrog na gebiede met 'n lae bedrog, wat minder geneig is om vals geboortesertifikate te besit. Dit werp lig op die maatskaplike impak van eerlikheidsdrein.

Bronne:

Dartmouth College – Studie oor die bepaling van die oorsaak van dinosourus-uitwissing

Outisme praat - Studie oor BPA en die uitwerking daarvan op kinders met outisme en ADHD

Die Ohio State University - Navorsing oor afbrekende PFAS-gifstowwe

NASA – Tydsverloop-video van sterre-oorblyfsels van 'n supernova

Sosiale Wetenskap Navorsers – Studie oor “eerlikheid drein” en die gevolge daarvan