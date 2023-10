Ruimtevaarder Jasmin Moghbeli gesels met Dublin-skoolleerlinge van die Internasionale Ruimtestasie

Die Internasionale Ruimtestasie (ISS) het onlangs sy 25ste jaar in 'n wentelbaan om die Aarde gevier. Terwyl dit voortgaan om ontsag te wek, het 'n groep laerskoolleerlinge van Dublin se Deis-skole 'n eenmalige geleentheid gehad om met Crew-7 se hoofruimtevaarder, Jasmin Moghbeli van NASA, te gesels. Die gesprek van 11 minute het via amateurradio plaasgevind, met die leerlinge wat Moghbeli 'n reeks vrae oor lewe in die ruimte gevra het.

Tydens die regstreekse uitsendingsgeleentheid het die studente fassinerende, vinnige-vuurvrae gevra soos of ruimtevaarders anders in die ruimte droom en hoe opstyg is. Moghbeli het onthul dat sy meer gereeld oor die ruimte droom terwyl sy op die ISS was en dat opstyg gladder was as wat sy verwag het. Wanneer dit by kos kom, word sommige vrugte by die ISS afgelewer, maar dit moet vinnig geëet word. Moghbeli se gunstelingkos is 'n beesvleiskoekie met volgraanbrood, terwyl haar minste gunsteling ingelegde beet is.

Om die Aarde-na-ruimte-radiokontak moontlik te maak, het TU Dublin 'n tydelike stasie op sy terrein opgerig. Ariss, die Amateur Radio op die Internasionale Ruimtestasie-program, het die gesprek gefasiliteer. Séamus McCague, nasionale koördineerder van Ariss, het die studente vooraf ingelig en die ISS se parkeeruitdagings uitgelig as gevolg van die voortdurende aankoms en vertrek van ander ruimtetuie. Hy het beklemtoon dat die studente in 'n era leef waar dit 'n moontlikheid is om 'n ruimtevaarder te word.

Crew-7 is 'n multinasionale span wat dien as 'n baken van globale samewerking gedurende onseker tye. McCague het die onderwysers geloof vir hul ondersteuning om die sending 'n sukses te maak. Die krakende statiese klanke het 'n paar tegniese uitdagings meegebring, maar na vier pogings het Moghbeli uiteindelik gereageer: "Nou het ek jou, hard en duidelik."

Moghbeli het insigte oor die lewe op die ISS gedeel. Sy het genoem dat dit verbasend maklik is om by die ruimte-omgewing aan te pas, en stres en angs is nie tipies groot bekommernisse nie. Die gereelde wentelbaan om die aarde versteur wel slaappatrone, maar die bemanning pas die beligting op die ISS aan om daglig en nag te simuleer.

Een van die leerlinge het gevra oor die moontlikheid om 'n troeteldier na die ISS te bring. Moghbeli het verduidelik dat in die verlede ape en honde ruimte toe gestuur is, en dit kan moontlik wees om diere aan boord van die ISS te bring met 'n paar aanpassings.

Die leerlinge was gefassineer om te verneem dat die ISS gereelde instandhouding vereis weens sy 25 jaar van bedryf. Terwyl een student onsekerheid uitgespreek het oor om 'n wetenskaplike te word, het hulle die seldsame ervaring van interaksie met die ruimtetuig terdeë geniet.

Die gesprek het geëindig met Nadine Hoban van Sacred Heart School wat vir Moghbeli gevra het hoe sy in kontak met haar familie bly. Moghbeli het verduidelik dat sy 'n IP-foon en satellietnetwerke kan gebruik om een ​​keer per week met hulle te videoklets. Die verlies aan kontak met die ISS is met gejuig en applous gevier.

Hierdie unieke geleentheid vir Dublin-skoolleerlinge was deel van TU Dublin se Ruimteweek, 'n inisiatief wat daarop gemik is om jongmense se belangstelling in wetenskap, tegnologie, ingenieurswese, kuns en wiskunde te stimuleer deur aktiwiteite wat rondom ruimte- en ruimtereise gesentreer is.

