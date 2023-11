Nuwe ontdekkings in proteïenstruktuurvoorspelling met AlphaFold 3

DeepMind, 'n toonaangewende KI-navorsingslaboratorium, het byna vyf jaar gelede opslae gemaak met die debuut van AlphaFold, 'n KI-stelsel wat in staat is om proteïenstrukture in die menslike liggaam akkuraat te voorspel. Sedertdien het DeepMind aansienlike vordering gemaak en 'n opgedateerde weergawe genaamd AlphaFold 2 in 2020 vrygestel. DeepMind gaan voort met hul baanbrekerswerk, en het nou AlphaFold 3 onthul, wat voorspellings vir byna alle molekules in die Proteïendatabank kan genereer.

Die Proteïendatabank is die grootste ooptoegangdatabasis van biologiese molekules ter wêreld. Met AlphaFold 3 se verbeterde vermoëns, gebruik Isomorphic Labs, 'n DeepMind-swenk wat op geneesmiddelontdekking gefokus is, reeds die model vir terapeutiese geneesmiddelontwerp. Deur verskeie molekulêre strukture te karakteriseer wat 'n deurslaggewende rol in siektebehandeling speel, help AlphaFold 3 met die identifisering en ontwerp van nuwe molekules wat moontlik dwelms kan word.

Wat AlphaFold 3 onderskei, is sy vermoë om nie net proteïenstrukture te voorspel nie, maar ook strukture van ligande, nukleïensure en post-translasionele modifikasies. Ligande is molekules wat aan reseptorproteïene bind en sellulêre kommunikasie beïnvloed, terwyl nukleïensure genetiese inligting dra. Boonop is post-translasionele modifikasies chemiese veranderinge wat plaasvind nadat 'n proteïen gevorm is.

Hierdie baanbrekende KI-stelsel blyk 'n waardevolle hulpmiddel in geneesmiddelontdekking te wees. Tradisioneel maak farmaseutiese navorsers staat op dokmetodes om die interaksie tussen proteïene en ligande te verstaan. Hierdie metodes vereis die invoer van 'n verwysingsproteïenstruktuur en 'n voorgestelde bindingsposisie vir die ligand. AlphaFold 3 skakel egter die behoefte aan 'n verwysingstruktuur of voorgestelde posisie uit. Dit kan die strukture van proteïene voorspel wat nie voorheen gekarakteriseer is nie en simuleer hoe proteïene en nukleïensure met ander molekules in wisselwerking tree. Hierdie vlak van modellering is tans onmoontlik met bestaande dokmetodes.

DeepMind erken dat AlphaFold 3 steeds areas het vir verbetering. In 'n witskrif wat die sterk punte en beperkings uiteensit, het navorsers opgemerk dat die stelsel tekort skiet in die voorspelling van die strukture van RNA-molekules, wat instruksies vir proteïensintese in die liggaam dra. Deurlopende pogings deur DeepMind en Isomorphic Labs het egter ten doel om hierdie beperking aan te spreek en die stelsel se vermoëns verder te verbeter.

Die ontwikkeling en vordering van AlphaFold 3 beklemtoon die geweldige potensiaal van KI om wetenskaplike begrip van die komplekse molekulêre masjinerie binne die menslike liggaam te bevorder. Soos DeepMind sy werk voortsit, verwag navorsers selfs groter prestasies in proteïenstruktuurvoorspelling en geneesmiddelontdekking.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is AlphaFold 3?

AlphaFold 3 is 'n KI-stelsel wat deur DeepMind ontwikkel is wat die strukture van proteïene, ligande, nukleïensure en post-translasionele modifikasies akkuraat kan voorspel.

2. Hoe is AlphaFold 3 voordelig in geneesmiddelontdekking?

AlphaFold 3 se voorspellings help met die identifisering en ontwerp van nuwe molekules wat moontlik dwelms kan word.

3. Wat is dokmetodes?

Koppelmetodes is rekenaarsimulasies wat deur farmaseutiese navorsers gebruik word om die interaksie tussen proteïene en ligande te verstaan.

4. Hoe verskil AlphaFold 3 van tradisionele dokmetodes?

Anders as dokmetodes, benodig AlphaFold 3 nie 'n verwysingsproteïenstruktuur of voorgestelde bindingsposisie nie. Dit kan voorheen ongekarakteriseerde proteïene voorspel en interaksies met ander molekules simuleer.

5. Wat is die beperkings van AlphaFold 3?

Terwyl AlphaFold 3 uitblink in die voorspelling van proteïen- en ligandstrukture, skiet dit tekort in die voorspelling van die strukture van RNA-molekules.