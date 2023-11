Voorspelling van proteïenstrukture: DeepMind se AlphaFold revolusioneer dwelmontdekking

Na die baanbrekende vrystelling van AlphaFold, 'n KI-stelsel wat deur DeepMind ontwikkel is, in 2016, het die jongste weergawe, AlphaFold 2, in 2020 debuteer. DeepMind se innovasie het egter nie daar gestop nie. Vandag het DeepMind die vrystelling van die opvolger van AlphaFold 2 aangekondig, wat spog met nuwe en verbeterde vermoëns wat die potensiaal het om geneesmiddelontdekking te revolusioneer.

Die jongste AlphaFold-vrystelling het die vermoë om voorspellings te genereer vir byna alle molekules in die Proteïendatabank, die wêreld se grootste ooptoegangdatabasis van biologiese molekules. Isomorphic Labs, 'n spin-off van DeepMind wat op geneesmiddelontdekking fokus, gebruik reeds hierdie gevorderde model om te help met terapeutiese geneesmiddelontwerp. Deur verskeie molekulêre strukture wat deurslaggewend is vir siektebehandeling te karakteriseer, poog die nuwe AlphaFold-model om die ontwikkeling van nuwe en doeltreffende middels te versnel.

Wat die nuwe AlphaFold onderskei, is sy uitgebreide omvang buite proteïenvoorspelling. DeepMind beweer dat hierdie model die strukture van ligande akkuraat kan voorspel, wat molekules is wat aan reseptorproteïene bind en veranderinge in sellulêre kommunikasie veroorsaak. Daarbenewens kan dit die strukture van nukleïensure voorspel, wat belangrike genetiese inligting bevat, en post-translasie-modifikasies, wat chemiese veranderinge behels wat plaasvind na proteïenskepping.

Die voorspelling van proteïen-ligand strukture is noodsaaklik in geneesmiddelontdekking, aangesien dit wetenskaplikes in staat stel om potensieel kragtige molekules met terapeutiese eienskappe te identifiseer en te ontwerp. Tradisioneel maak farmaseutiese navorsers staat op dokmetodes, wat die simulasie behels van hoe proteïene en ligande interaksie het. Hierdie metodes vereis verwysingsproteïenstrukture en voorgestelde bindingsposisies vir die ligande. Met die nuutste AlphaFold word die behoefte aan 'n verwysingsproteïenstruktuur of voorgestelde posisie egter uitgeskakel. Die model kan die strukture van proteïene voorspel wat nie omvattend gekarakteriseer is nie en hul interaksies met ander molekules simuleer. Hierdie vlak van modellering oortref die vermoëns van huidige dokmetodes.

DeepMind beklemtoon dat hul nuutste model aansienlike vooruitgang toon in die voorspelling van teenliggaampies, 'n kritieke area vir geneesmiddelontdekking. Die potensiaal van KI om ons begrip van die ingewikkelde molekulêre masjinerie binne die menslike liggaam te verbeter, word duidelik gedemonstreer deur die merkwaardige prestasie van die nuwe AlphaFold.

Ten spyte van sy merkwaardige vermoëns, is die nuutste AlphaFold nie perfek nie. In 'n gedetailleerde witskrif erken navorsers van DeepMind en Isomorphic Labs dat die stelsel beperkings het wanneer die strukture van RNA-molekules voorspel word. RNA-molekules speel 'n belangrike rol in die uitvoering van die instruksies vir proteïensintese in die liggaam. Dit is egter duidelik dat beide DeepMind en Isomorphic Labs aktief werk om hierdie beperking aan te spreek en hul KI-stelsel verder te verfyn.

Vrae:

V: Wat is AlphaFold?

A: AlphaFold is 'n KI-stelsel wat deur DeepMind ontwikkel is wat proteïenstrukture in die menslike liggaam akkuraat voorspel.

V: Hoe help AlphaFold met die ontdekking van dwelms?

A: Deur proteïenstrukture en interaksies met ligande akkuraat te voorspel, help AlphaFold om nuwe molekules vir potensiële middels te identifiseer en te ontwerp.

V: Wat is ligande?

A: Ligande is molekules wat aan reseptorproteïene bind en sellulêre kommunikasie beïnvloed.

V: Wat is nukleïensure?

A: Nukleïensure is molekules wat genetiese inligting bevat wat noodsaaklik is vir verskeie biologiese prosesse.

V: Hoe verskil AlphaFold van dokmetodes?

A: AlphaFold kan proteïenstrukture voorspel sonder die behoefte aan 'n verwysingstruktuur of voorgestelde bindingsposisies, wat die vermoëns van huidige dokmetodes oortref.

V: Wat is die huidige beperking van AlphaFold?

A: AlphaFold staar steeds uitdagings in die gesig om die strukture van RNA-molekules, wat 'n belangrike rol in proteïensintese speel, akkuraat te voorspel.