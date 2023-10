Die diepste bewys van koraalrif-bleiking wat in die Indiese Oseaan ontdek is

Wetenskaplikes het 'n baanbrekende ontdekking in die Indiese Oseaan gemaak en die diepste bewyse van koraalrif-bleiking ontdek wat nog ooit aangeteken is. Hierdie bewyse, gevind op dieptes van meer as 90 meter, is betekenisvol aangesien dit die erns van die skade wat aan koraalriwwe aangerig word, aan die lig bring, wat noodsaaklik is vir die gesondheid van die see-ekosisteem.

Gepubliseer in Nature Communications, 'n studie wat deur navorsers van die Universiteit van Plymouth gedoen is, het bevind dat gebiede van koraalriwwe wat meer as 90 meter onder die oppervlak van die Indiese Oseaan geleë is, uitgebreide bleiking ervaar het, met tot 80 persent van die riwwe wat in sekere streke geraak is . Hierdie skade kan toegeskryf word aan 'n toename van 30 persent in seetemperature in die Indiese Oseaan.

Die verrassende bevindinge weerspreek die vorige oortuiging dat dieper korale meer bestand was teen seeverwarming. Dr. Phil Hosegood, die hoofnavorser van die studie, het sy verbasing uitgespreek en gesê: "Riffe op soortgelyke dieptes regoor die wêreld loop waarskynlik gevaar van soortgelyke klimaatsveranderinge."

Die navorsers het onderwaterrobotte en satelliet-gegenereerde oseanografiese data gebruik tydens hul studie van die Sentraal-Indiese Oseaan. Tydens 'n navorsingsvaart in November 2019 het hulle die eerste tekens van koraalbleiking in dieper riwwe waargeneem met behulp van afstandbeheerde onderwatervoertuie wat met kameras toegerus is. Hierdie bleiking is veroorsaak deur 'n verdieping van die termokline, 'n laag waar temperatuur vinnig verander met diepte, wat gekoppel is aan streekklimaatpatrone soortgelyk aan El Nino, wat verder verskerp is deur die klimaatkrisis.

Terwyl sommige dele van die geaffekteerde rif tekens van herstel tussen 2020 en 2022 getoon het, beklemtoon wetenskaplikes die dringendheid van verhoogde moniteringspogings in die diepsee. Mesofotiese korale, wat na verwagting sou vergoed vir die skade aan vlakwaterkorale, blyk ook kwesbaar te wees.

Oor die afgelope paar dekades het die tropiese Indiese Oseaan 'n aansienlike toename in seeverwarming ervaar, met 'n gemiddelde toename in seeoppervlaktemperatuur (SST) van ongeveer 1 graad Celsius van 1951 tot 2015, volgens Indiese regeringsdata. Hierdie verwarming vind plaas teen 'n tempo van 0.15 grade Celsius per dekade.

Hierdie ontdekking beklemtoon die noodsaaklikheid van onmiddellike optrede om klimaatsverandering aan te spreek en koraalriwwe wêreldwyd te beskerm. Moniteringspogings moet verhoog word om die omvang van skade te verstaan ​​en effektiewe bewaringstrategieë vir hierdie kwesbare ekosisteme te ontwikkel.

