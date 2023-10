Die diepste bekende bewyse van koraalrif-bleiking wat in die Indiese Oseaan ontdek is

’n Nuwe studie wat deur wetenskaplikes van die Universiteit van Plymouth gedoen is, het die diepste bekende bewyse van koraalbleiking op ’n koraalrif wat byna 300 voet onder die oppervlak in die Indiese Oseaan is, aan die lig gebring. Koraalbleiking vind plaas wanneer stresfaktore soos veranderinge in temperatuur, voedingstowwe of lig veroorsaak dat korale die soöxanthellae-alge wat in hul weefsel leef, verdryf, wat daartoe lei dat hulle wit word. Die mees algemene oorsaak van koraalbleiking is die verwarming van die oseaantemperature as gevolg van klimaatsverandering.

Mesofotiese koraal-ekosisteme, wat in dieper en koeler waters woon, is voorheen gedink om 'n toevlug te bied aan vlakwaterriwwe. Die studie het egter beperkte konneksie tussen hierdie ekosisteme en vlak korale gevind, wat die behoefte beklemtoon om hul vatbaarheid vir opwarmende oseane te verstaan. Die bleikgebeurtenis in die Sentraal-Indiese Oseaan is toegeskryf aan die Indiese Oseaan-dipool, wat 'n 30% toename in oseaantemperature veroorsaak het en 80% van die koraalriwwe beskadig het op dieptes wat vermoedelik bestand is teen verwarming.

Dr Philip Hosegood, mede-outeur van die studie, het verbasing uitgespreek oor die bevindinge en verklaar dat dieper korale vermoedelik bestand is teen seeverwarming as gevolg van die koeler waters wat hulle bewoon. Hierdie studie toon egter dat dieper riwwe ook die risiko loop van klimaatsverandering.

Die studie, getiteld "Mesofotiese koraalbleiking wat verband hou met veranderinge in termokline-diepte," is in die joernaal Nature Communications gepubliseer. Navorsers van die Universiteit van Plymouth doen al meer as 'n dekade studies in die Sentraal-Indiese Oseaan. Tydens hul navorsingsvaarte gebruik hulle 'n kombinasie van satelliet-gegenereerde data, in situ monitering en onderwaterrobotte om inligting oor die streek se oseanografie en biodiversiteit in te samel.

Die navorsers het bewyse van koraalskade ontdek tydens 'n navorsingsvaart in November 2019. Afgeleë onderwatervoertuie met moniteringskameras het beelde van gebleikte korale vasgevang, terwyl vlakwaterriwwe geen tekens van bleiking getoon het nie. Verdere ontleding van data wat tydens die vaart ingesamel is, sowel as satellietinligting oor seetemperature, het aan die lig gebring dat die bleiking veroorsaak is deur 'n verdieping van die termokline, wat te wyte is aan klimaatsverandering wat natuurlike siklusse van veranderlikheid versterk.

Die studie beklemtoon die kwesbaarheid van mesofotiese koraal-ekosisteme vir termiese stres en beklemtoon die belangrikheid van die monitering van die diep seebodem. Die herstel van groot gedeeltes van die rif sedert die bleikgebeurtenis toon dat mesofotiese korale die potensiaal het om te herstel, maar wek ook kommer oor die impak van toekomstige bleikgebeurtenisse op koraalsterftes en verlies aan biodiversiteit.

Die navorsers het tot die gevolgtrekking gekom dat dit noodsaaklik is om ons begrip van die impak van klimaatsverandering op diepwaterkorale uit te brei, aangesien hierdie ekosisteme grootliks onderbestudeer word. Die gekombineerde invloed van El Niño en die Indiese Oseaan-dipool vererger die impak wat in die streek gevoel word, wat die behoefte aan verdere navorsing en bewaringspogings beklemtoon om hierdie kritieke habitatte te beskerm.

Bronne:

– Universiteit van Plymouth: (geen URL verskaf nie)

- EcoWatch: (geen URL verskaf nie)