Astromaterials-span by NASA onttrek Bonus Bennu-deeltjies van OSIRIS-REx

Die astromateriale-kurasiespan by NASA se Johnson Space Centre het die TAGSAM (Touch-and-Go Sample Mechanism) suksesvol verwyder en omgekeer van die lugvaart-dek van die wetenskaphouer van die OSIRIS-REx-ruimtetuig. Daarbenewens het die span vordering gemaak met die demontage en onthulling van die grootmaat asteroïdemonster in die TAGSAM-kop.

Die kurasie-wetenskaplikes het 14 sirkelvormige getuieplate van die bokant van die TAGSAM-kop verwyder, wat gebruik is om die ruimtetuig se binne-omgewingstoestande tydens die sending te monitor. Nadat hulle enige oorblywende los stof versigtig versamel het, het die span die TAGSAM-kop verwyder en die eerste geleentheid gehad om die 24 oppervlakkontakkussings aan die onderkant van die kop te inspekteer en die asteroïdemonster onder die versamelkop te bekyk.

Die oppervlakkontakkussings op die kop het fynkorrelige rotse en stof direk van die oppervlaklaag van die asteroïde Bennu vasgevang toe die monsterversamelaar in Oktober 2020 daarmee kontak gemaak het. Hierdie materiale sal unieke monsters verskaf wat lig sal werp op die toestande by die oppervlak van Bennu. Die asteroïdemateriaal op en binnekant van die vangring, wat as die veilige basis vir die TAGSAM gedien het, het ook van die monsterversamelingsgeleentheid gekom. Die versamelde monsters sal waardevolle inligting verskaf oor die geologiese geskiedenis van Bennu, sy impakgeskiedenis en implikasies vir asteroïde-impakbepaling.

Beelde van die grootmaatmonster en vroeë ontledingsresultate sal tydens 'n regstreekse NASA-geleentheid op Woensdag 11 Oktober onthul word. Hierdie bevindings sal bydra tot 'n beter begrip van hoe planete vorm, die oorsprong van lewe en die kenmerke van naby-Aarde asteroïdes.

Bron: NASA