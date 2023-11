Nuwe insigte oor die diep oseaan en klimaatsverandering in die Noord-Atlantiese Oseaan

Die diep oseaan in die Noord-Atlantiese Oseaan het bewys gelewer van klimaatsverandering oor die afgelope millennium, volgens 'n onlangs gepubliseerde studie gelei deur navorsers van die Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) en University College London. Die studie, getiteld "Opervlakteklimaatseine wat deur die afgelope millennium vinnig na diep Noord-Atlantiese Oseaan oorgedra is" en gepubliseer in Science, ondersoek sedimentrekords van die Noord-Atlantiese Oseaan wat oppervlak- en diepseeverwarming en -verfrissingstendense bevestig.

Anders as vorige studies wat op oppervlakklimaatdata fokus, beklemtoon hierdie navorsing die beduidende rol van die diepsee in die weerspieëling van klimaatsveranderinge. Deur die ontleding van sedimentkerne van die streek suid van Ysland, waar koue, digte waters sink en die diep Noord-Atlantiese Oseaan vul, het wetenskaplikes gedurende die afgelope 1,200 850 jaar 'n konsekwente verband tussen oppervlak- en diepseetemperature ontdek. Hierdie tydsraamwerk sluit klimaatossillasies in soos die warm Middeleeuse klimaatanomalie (ongeveer 1250-1400 Gewone Era, CE) en die koue Klein Ystydperk (ongeveer 1850-XNUMX CE), sowel as huidige verwarmingstendense.

Die navorsers het klein fossieldoppies van foraminifera, eensellige organismes wat in oppervlak- en diepwater voorkom, uit die sedimentkerne verwyder om hul chemie te bestudeer. Hierdie ontleding het waardevolle insigte in die oseaan se omgewing verskaf gedurende die tydperke waarin hierdie foraminifera gelewe het. Dit is belangrik dat die studie aandui dat hoewel die aarde se oppervlak die afgelope eeu aansienlike verwarming ervaar het, die diep oseaan meer as 90% van die oortollige hitte geabsorbeer en geberg het, wat die styging in die oppervlaktemperatuur versag.

Een noemenswaardige bevinding van die navorsing is dat die diep oseaan afkoeling getoon het vanaf die Middeleeuse Klimaat Anomalie tot die Klein Ystydperk, wat 'n hitte-uitruilproses impliseer waar die diep oseaan hitte terug in die atmosfeer vrygestel het, wat oppervlakverkoeling gedurende die Klein Ystydperk verminder het. Hierdie verskynsel verklaar ook die diepsee se rol om moderne oppervlakverwarming te versag.

Die studie beklemtoon die belangrikheid daarvan om diepseedata in te sluit om ons begrip van klimaatveranderlikheid te verbeter. Deur oppervlakrekords met diepsee-inligting te vergelyk, kon navorsers ooreenkomste tussen 20ste-eeuse veranderinge en voortdurende verwarmingstendense waarneem, wat verhoogde vertroue in die betroubaarheid van antieke oppervlak- en diepseetemperatuurlesings verskaf.

Algemene vrae (FAQ):

V: Watter bewyse van klimaatsverandering is in die Noord-Atlantiese Oseaan ontdek?

A: Sedimentrekords van die Noord-Atlantiese Oseaan dui oppervlak- en diepsee-verwarming en -verfrissende neigings deur die afgelope millennium aan.

V: Wat is die rol van die diepsee in die versagting van klimaatsverandering?

A: Die diep oseaan absorbeer en stoor meer as 90% van die oortollige hitte, wat oppervlaktemperatuurverhogings verminder en moderne verwarming versag.

V: Hoe het die diep oseaan bygedra tot die vermindering van oppervlakverkoeling tydens die Klein Ystydperk?

A: Die diep oseaan het hitte aan die atmosfeer teruggegee, wat oppervlakafkoeling tydens die Klein Ystydperk teëwerk.

V: Wat is foraminifera, en hoe is dit in die studie gebruik?

A: Foraminifera is eensellige organismes wat in beide oppervlak- en diepwater voorkom. Deur die chemie van hul fossielskulpe te ontleed, het navorsers insigte in die verlede van die see-omgewings verkry.

V: Waarom is die bestudering van die diepsee belangrik om klimaatsverandering te verstaan?

A: Die insluiting van diepseedata verbeter ons begrip van klimaatveranderlikheid en help om afhanklikheid van klimaatmodelle vir die bestudering van Aarde se klimaatvariasies te verminder.