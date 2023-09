Projek 8: 'n baanbrekertegniek om neutrinomassa te meet

Navorsers van Projek 8 het 'n baanbrekende tegniek genaamd Cyclotron Radiation Emission Spectroscopy (CRES) ontwikkel om die ontwykende neutrino se massa te meet. Die nederige neutrino, 'n subatomiese deeltjie wat maklik deur materie beweeg, speel 'n belangrike rol in ons begrip van die heelal. Om die heelal se vorming ten volle te begryp, moet wetenskaplikes die massa van die neutrino ken, maar om dit te meet, was uitdagend.

Projek 8 poog om die eerste te wees om die neutrino se massa te meet deur hul innoverende benadering te gebruik. In plaas daarvan om die neutrino direk op te spoor, wat moeilik is as gevolg van sy interaksie met die meeste detektors, fokus die span op beta-verval, 'n natuurlike proses wat energie uitstraal wanneer 'n seldsame radioaktiewe vorm van waterstof in 'n heliumioon, 'n elektron en 'n neutrino.

Deur die energie wat tydens beta-verval vrygestel word te meet en die totale massa van die betrokke waterstofisotoop te ken, kan navorsers die ontbrekende energie bereken, wat ooreenstem met die neutrino se massa en beweging. Met vooruitgang in tegnologie en opskaling, glo Project 8 dat hulle 'n realistiese kans het om die neutrino se massa akkuraat vas te pen.

Die navorsers van Projek 8 het die voor- en nadele van hul benadering noukeurig oorweeg en is vol vertroue in die potensiële sukses daarvan. Hulle het jare bestee aan die ontwikkeling van metodes om elektronseine van elektroniese agtergrondgeraas te onderskei, 'n deurslaggewende stap om die neutrino se effek op elektronbeweging akkuraat te meet.

Die tegniek wat deur Projek 8, CRES, gebruik word, vang die mikrogolfstraling op wat deur pasgebore elektrone uitgestraal word terwyl hulle in 'n magnetiese veld ronddraai tydens beta-verval. Deur die ontbrekende energie in hierdie proses te ontleed, kan die navorsers die boonste grense van die neutrino se massa bepaal.

Hierdie innoverende metode is nog nooit voorheen gebruik om tritium beta-verval te meet en beperkings op neutrinomassa te plaas nie. Talia Weiss en Christine Claessens, lede van die Projek 8-span, het die finale ontledings gedoen wat hierdie perke vasgestel het.

Projek 8 se baanbrekersbenadering het die potensiaal om 'n dieper begrip van die vroeë evolusie van die heelal te ontsluit, aangesien neutrino's 'n deurslaggewende rol gedurende hierdie tydperk gespeel het. Verdere vooruitgang en opskaling van hierdie tegniek kan lei tot 'n baanbrekende deurbraak in die bepaling van die ontwykende neutrino se massa.

