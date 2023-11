Nuwe insigte in die bevordering van soetkersieteling

Soetkersieteling het die afgelope jare aansienlike vordering gemaak deur molekulêre merkers en genoomvolgordebepaling te gebruik om sleuteleienskappe deur merkerondersteunde seleksie (MAS) te verbeter. Tradisionele teelmetodes het egter uitdagings in die gesig gestaar as gevolg van lae doeltreffendheid en hoë koste. Om hierdie struikelblokke te oorkom, het navorsers hulle tot hoë-resolusie genoomwye assosiasiestudies (GWAS) gewend om die teel van nuwe en verbeterde soetkersievariëteite te versnel.

In 'n onlangse publikasie getiteld "Hoë-resolusie genoomwye assosiasiestudie van 'n groot Tsjeggiese versameling soetkersie (Prunus avium L.) oor vrugterypheid en kwaliteitseienskappe," het navorsers gebruik gemaak van gepaarde-end-volgordebepaling op die Illumina NovaSeq 6000-platform. Hierdie benadering het gelei tot 'n massiewe 4.15-Tb-volgorde, wat uitgebreide genoomdekking verskaf het en die identifikasie van meer as 1.7 miljoen hoëgehalte enkelnukleotied polimorfismes (SNP's) oor die kersietoetredings moontlik gemaak het.

'n In-diepte analise deur gebruik te maak van hoofkomponent-analise (PCA) en Bayesiaanse inligtingskriterium (BIC) het 'n homogene populasie sonder duidelike genetiese subgroepe aan die lig gebring. Beduidende variasie is egter waargeneem in verskeie eienskappe, veral binne die Versameling van Genetiese Hulpbronne (CGR) toetredings. Verskille in kleureienskappe was opmerklik tussen populasies, met die CGR-toetredings wat 'n breër kleurspektrum vertoon, terwyl grootte-eienskappe soos vruggewig groter was in die teelmateriaal (BM)-toevoegings.

Die GWAS wat die FarmCPU-model gebruik, het 59 SNP's geïdentifiseer wat met elf eienskappe geassosieer word, insluitend tyd van oes, vrugkleur en vleiskleur. 'n Belangrike ontdekking was die identifikasie van 'n uitwissing in die MYB10-streek, wat 'n rol speel in vrugkleurbepaling. Daarbenewens is assosiasies gevind tussen SNP merkers en vrug fermheid, grootte en gewig, wat insig verskaf in die genetiese basis van hierdie belangrike eienskappe.

Verder is haplotipe blokke wat beduidende SNPs bevat, geïdentifiseer, wat help met die kartering van kandidaatgene wat met spesifieke eienskappe geassosieer word. Uit die 141 kandidaatgene wat geïdentifiseer is, het 104 bekende funksies gehad, wat lig werp op hul potensiële rolle in die bepaling van kersie-fenotipes.

Hierdie bevindings dra by tot 'n gedetailleerde genetiese kaart van soetkersie en lê 'n stewige grondslag vir toekomstige teelpogings. Deur die genetiese determinante van sleutel-fenotipiese eienskappe te verstaan, kan navorsers die ontwikkeling van nuwe soetkersievariëteite met verbeterde eienskappe versnel.

vrae

V: Wat is merkerondersteunde seleksie (MAS) in soetkersieteling?

A: Merkerondersteunde seleksie (MAS) is 'n teeltegniek wat die gebruik van molekulêre merkers behels om spesifieke eienskappe van belang in soetkersieplante te identifiseer. Deur individue met verlangde merkers te selekteer, kan telers die kanse verhoog om nageslag met daardie verlangde eienskappe voort te bring.

V: Hoe help hoë-resolusie genoomwye assosiasiestudie (GWAS) in soetkersieteling?

A: Hoë-resolusie genoomwye assosiasiestudie (GWAS) stel navorsers in staat om assosiasies te identifiseer tussen spesifieke genetiese merkers, bekend as enkelnukleotied polimorfismes (SNPs), en sleutelkenmerke in soetkersie. Deur hierdie assosiasies vas te stel, kan telers selektief individue met gewenste eienskappe teel, wat lei tot die ontwikkeling van verbeterde variëteite.

V: Wat is haplotipe blokke in soetkersie teling?

A: Haplotipe blokke is dele van die genoom waar 'n groep SNP's saam binne 'n populasie geërf word. In soetkersieteling kan haplotipe blokke help om streke van die genoom te identifiseer wat kandidaatgene bevat wat met spesifieke eienskappe geassosieer word. Deur hierdie blokke te bestudeer, kan telers insigte kry in die genetiese basis van gewenste eienskappe en geteikende teelpogings fasiliteer.

V: Hoe kan die bevindinge van hierdie studie soetkersieteling bevoordeel?

A: Die bevindinge van hierdie studie verskaf waardevolle insigte in die genetiese determinante van sleuteleienskappe in soetkersie. Deur die genetiese basis van eienskappe soos vrugrypheid, kwaliteit, kleur, fermheid en grootte te verstaan, kan telers meer ingeligte besluite neem wanneer hulle ouers vir kruisteling kies. Hierdie kennis kan uiteindelik die ontwikkeling van nuwe, verbeterde soetkersievariëteite bespoedig met verbeterde eienskappe wat aan markvereistes en verbruikersvoorkeure voldoen.