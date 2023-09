Langtermyn-afname van Dugong-getalle op die Great Barrier Reef wek kommer

Navorsers van James Cook Universiteit het sedert die 1980's elke vyf jaar lugopnames gedoen om die bevolking van doegongs, 'n kwesbare spesie, aan die kus van Queensland te monitor. Die jongste data van die November-vlugte bevestig 'n duidelike en konsekwente afname in die bevolking langs ongeveer 1200 km kuslyn, van Mission Beach tot Bundaberg.

Die opnames skat dat die jaarlikse verlies van hierdie see-bewonende grasvreters ongeveer 2.3 persent was sedert 2005. Hierdie afname in dugong-getalle is veral kommerwekkend vir die federale regering, wat werk om te verhoed dat die Great Barrier Reef as 'n wêreld gelys word Erfenisterrein in gevaar. Die rif is die tuiste van een van die grootste bevolkings van doegongs in die wêreld, en sy seegras-voedingsterreine word erken as 'n wêrelderfeniswaarde.

Die hoofnavorser by die universiteit se Sentrum vir Tropiese Water- en Akwatiese Ekosisteemnavorsing, Chris Cleguer, beklemtoon dat die suidelike gedeelte van die Great Barrier Reef, wat strek van die Whitsundays tot Bundaberg, veral kommerwekkend is weens die waargenome afname in algehele dugonggetalle. Die opname het ook baie min kalwers in hierdie streek aan die lig gebring, met slegs twee moeder-kalf-pare wat in die Gladstone-area opgemerk is.

Die opname werk het aangedui dat die steilste bevolkingsafname in Herveybaai plaasgevind het, na raming op 5.7 persent per jaar sedert 2005. Hierdie skatting is egter moontlik beïnvloed deur erge oorstromings verlede jaar, wat gelei het tot die verlies van die meeste van die seegras in die gebied . Dr. Cleguer stel voor dat sommige dugongs moontlik weens hongersnood gesterf het, terwyl ander dalk na habitatte naby Gladstone gemigreer het op soek na kos.

Alhoewel die afname in die Herveybaai-bevolking tydelik kan wees, beklemtoon die studie die belangrikheid van die behoud en begrip van seegrashabitats, veral die dieper water. Daar is hoopvolle tekens dat die seegras begin herstel, en bykomende navorsing wat deur die federale regering befonds word, sal volgende jaar plaasvind om die bevolking in Herveybaai te monitor.

Die resultate van die opname dui op die dringendheid om seegras-weilande te beskerm teen sleutelbedreigings soos swak watergehalte en klimaatsverandering. Die aanspreek van hierdie bedreigings en die behoud van kritieke habitatte is van kardinale belang vir die langtermyn-oorlewing van dugongs en die algemene gesondheid van die Great Barrier Reef.

