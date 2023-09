Lugopnames toon langtermyn-afname van Dugongs op die helfte van die Great Barrier Reef

'n Onlangse lugopname wat deur navorsers van die James Cook Universiteit gedoen is, het 'n duidelike en langtermyn afname in die bevolking van dugongs langs ongeveer 1200 km van die kuslyn in Queensland aan die lig gebring. Die kwesbare spesies word sedert die 1980's deur die universiteit gemonitor deur lugopnames wat elke vyf jaar gedoen word.

Die jongste data van die November-vlugte bevestig dat die doegong-bevolking sedert 2.3 'n jaarlikse verlies van 2005 persent ervaar. Die afname raak hoofsaaklik die suidelike gedeelte van die Groot Koraalrif, van die Pinksterdae tot by Bundaberg, met baie min kalwers wat in die streek. Die navorsers het ook 'n beduidende afname in die dugong-bevolking by Hervey Bay geïdentifiseer, geskat op 5.7 persent per jaar sedert 2005. Hierdie skatting kon egter beïnvloed gewees het deur erge oorstromings wat verlede jaar plaasgevind het, wat gelei het tot die verlies van seegras, 'n kritieke voedselbron vir dugongs.

Die afname in dugong-getalle is kommerwekkende nuus vir die federale regering, wat tans werk om te verhoed dat die Great Barrier Reef as 'n wêrelderfenisgebied in gevaar gelys word. Die rif is die tuiste van een van die wêreld se grootste bevolkings van doegongs, en sy seegras-voedingsterreine is 'n noodsaaklike deel van die streek se wêrelderfeniswaardes.

Die navorsers skryf die afname in dugong-getalle toe aan sleutelbedreigings soos swak watergehalte en klimaatsverandering. Hulle beklemtoon die noodsaaklikheid om seegras weivelde te beskerm, veral dié in dieper waters, aangesien dit dien as deurslaggewende habitatte vir die spesie. Die opname werk word ondersteun deur die federale regering, wat addisionele befondsing vir voortgesette navorsing in Hervey Bay toegeken het.

Alhoewel die afname in die Herveybaai-bevolking tydelik kan wees, beklemtoon die algehele afname wat oor ongeveer die helfte van die Groot Koraalrif waargeneem is die dringendheid van bewaringspogings. Die behoud en begrip van seegrashabitatte is van kardinale belang om die langtermyn-oorlewing van doegongs in die streek te verseker.

