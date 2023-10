Die ingewikkelde dans tussen senuwee- en immuunstelsels: insigte vanaf neuro-immuun-as

Ten spyte daarvan dat dit verskillende entiteite is, het die senuwee- en immuunstelsels 'n ingewikkelde interafhanklike verhouding. Hierdie ingewikkelde dans tussen die twee sisteme, bekend as die neuro-immuun-as, speel 'n deurslaggewende rol in die orkestrering van verskeie fisiologiese prosesse in die brein, vel en spysverteringskanaal. Die kommunikasie tussen selle in hierdie stelsels het wetenskaplikes soos Isaac Chiu, 'n immunobioloog by Harvard Mediese Skool, gefassineer.

Chiu se navorsing het gefokus op die ontbloot van die komplekse interaksies tussen T-selle, mikroglia en bakterieë in die konteks van neurodegenerasie, bakteriële velinfeksies en mikrobiese infeksies soos meningitis, miltsiekte en kolitis. Sy bevindinge het lig gewerp op nuwe meganismes van pyn en inflammasie, wat die rol van neurone, immuunselle en mikrobes in hierdie prosesse onthul.

Pyn, 'n fundamentele vermoë van die liggaam om gevaar te voel, hou nou verband met die immuunstelsel. Nociceptor neurone, wat verantwoordelik is vir die bemiddeling van pyn, interaksie met immuunselle deur middel van tweerigting kruisspraak. Immuunselle produseer stowwe wat die senuwees direk kan beïnvloed, wat hulle meer sensitief maak vir pyn. Op hul beurt stoor nociceptors neuropaptiede wat immuunselle kan aanvoel, wat hul gedrag beïnvloed.

Chiu se navorsingspan het gefokus op neuropaptiede soos kalsitoniengeenverwante peptied (CGRP) en hul interaksie met immuunselle, veral makrofage, neutrofiele, monosiete, T-selle en B-selle. Die span het ontdek dat interaksies tussen hierdie neuropaptiede en immuunselreseptore sitokienproduksie, makrofaagpolarisasie, neutrofielwerwing en T-selreaksies kan beïnvloed. Hierdie neuropaptiede speel kragtige regulerende rolle in immuniteit.

In die konteks van mikrobiese infeksies het Chiu se span fassinerende insigte ontbloot oor hoe pynvesels deur bakterieë gekaap kan word. Byvoorbeeld, in meningitis wat veroorsaak word deur Streptococcus pneumoniae en Streptococcus agalactiae, aktiveer hierdie patogene nociceptor neurone deur 'n porie-vormende gifstof genoem pneumolisien. Hierdie aktivering lei tot die produksie van CGRP, wat op sy beurt die produksie van beskermende sitokiene deur makrofage onderdruk, wat die bakterieë toelaat om te oorleef en makliker die brein binne te dring.

Deur hul navorsing kon Chiu en sy span die neuro-immuun-as in dieremodelle manipuleer om die immuunstelsel se vermoë om bakteriële infeksies soos meningitis te beveg, te verbeter. Deur spesifieke molekulêre interaksies te teiken en in vivo en in vitro benaderings te gebruik, het hulle insigte verkry in die komplekse wisselwerking tussen neurone, immuunselle en mikrobes.

Hierdie navorsing het beduidende implikasies vir terapeutiese strategieë. Deur pynweë te rig, soos om CGRP te blokkeer, kan dit moontlik wees om immuunresponse teen infeksies te verbeter. Die begrip van die neuro-immuun-as maak 'n hele nuwe ryk van moontlikhede oop vir die behandeling van verskeie siektes en infeksies.

