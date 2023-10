Ontsyfering van die interaksies van gravitasiegolwe in swartgatbotsings

Wetenskaplikes ondersteun deur die Departement van Energie se Kantoor van Wetenskap en ander federale agentskappe werk daaraan om 'n dieper begrip te kry van gravitasiegolwe wat deur die botsings van swart gate gegenereer word. Gravitasiegolwe, wat in 1916 deur Albert Einstein voorspel is, is eers in 2015 direk by die Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) opgespoor.

Wanneer twee massiewe swart gate bots, is die impak so enorm dat dit rimpelings deur ruimtetyd stuur. Hierdie rimpelings staan ​​bekend as gravitasiegolwe. Om hierdie botsings akkuraat te simuleer en te bestudeer, gebruik wetenskaplikes komplekse rekenaarsimulasies wat die hele proses insluit, van die aanvanklike spiraal na mekaar tot die samesmelting en die vorming van 'n verwronge swart gat.

In die verlede het modelle nie die invloed of interaksie van gravitasiegolwe met mekaar ingesluit nie. Navorsers het egter vermoed dat hierdie modelle nie akkuraat was nie. Hulle het geglo dat die botsings van swart gate sou veroorsaak dat die golwe met mekaar in wisselwerking sou wees, wat lei tot nuwe golwe met verskillende frekwensies.

'n Span navorsers van Caltech, Columbia Universiteit, Universiteit van Mississippi, Cornell Universiteit en die Max Planck Instituut vir Gravitasiefisika het 'n meer gedetailleerde ontleding van numeriese uitsette van hierdie simulasies gedoen. Hulle het bewyse gevind van gravitasiegolwe wat met mekaar in wisselwerking tree, wat lei tot die skepping van kleiner, meer chaotiese en onvoorspelbare golwe met onafhanklike frekwensies. Deur hierdie interaksies in die modelle in te sluit, kan wetenskaplikes die data meer akkuraat interpreteer en die akkuraatheid van die simulasies verbeter.

Hoe meer akkuraat hierdie modelle word, hoe beter kan hulle wetenskaplikes help om werklike waarnemings van LIGO te verstaan. Verder, deur die interaksies van gravitasiegolwe in swartgatbotsings te bestudeer, kan navorsers verder ondersoek of algemene relatiwiteit, Einstein se swaartekragteorie, die gedrag van swart gate akkuraat verklaar.

Alhoewel gravitasiegolwe nie direk vir ons opspoorbaar is nie, brei die data en modelle wat deur wetenskaplikes geskep is steeds ons kennis van hierdie buitengewone verskynsels uit. Die deurlopende navorsing maak deure oop vir 'n dieper begrip van swart gate en die fundamentele beginsels van ruimtetyd.

Bron:

Amerikaanse departement van energie, "Ontsyfer gravitasiegolwe" (2023, 11 Oktober)