Die simmetriese lae van Shell Galaxy NGC 3923

Hierdie beeld wat deur die Dark Energy Camera (DECam) geneem is, wat deur die Amerikaanse departement van energie (DOE) ontwikkel is, vertoon die unieke struktuur van NGC 3923, 'n dopsterrestelsel. Skulpsterrestelsels is 'n tipe elliptiese sterrestelsel wat gekenmerk word deur konsentriese skulpe wat hul galaktiese stralekranse uitmaak. NGC 3923, geleë in die sterrebeeld Hydra, is sowat 70 miljoen ligjare weg van die aarde en 150,000 XNUMX ligjare in deursnee.

Daar word geglo dat skulpsterrestelsels soos NGC 3923 gevorm word as gevolg van samesmeltings tussen groter spiraalstelsels en kleiner sterrestelsels. In hierdie proses stroop die groter sterrestelsel se gravitasieveld sterre geleidelik van die kleiner sterrestelsel se skyf, wat veroorsaak dat hulle met die groter sterrestelsel se buitenste stralekrans meng. Hierdie vermenging vorm konsentriese bande, of skulpe, wat aan die lae van 'n ui herinner. 'n Eenvoudige analogie vir hierdie proses is om 'n druppel voedselkleur by 'n bak beslag te voeg en dit stadig te roer, kyk hoe die druppel in 'n spiraalpatroon uitgerek word.

NGC 3923 is besonder uitsonderlik omdat dit die grootste bekende dop onder waargenome skulpsterrestelsels het. Dit spog ook met die grootste aantal skulpe en die grootste verhouding tussen die radiusse van die buitenste en binneste skulpe. ’n Studie van 2016 het voorgestel dat NGC 3923 soveel as 42 afsonderlike skulpe kan hê, met die buitenste skulpe wat eerste vorm en die binneste skulpe wat later vorm namate die sterrestelsels se samesmeltingsproses vertraag het.

Benewens die tentoonstelling van NGC 3923, neem hierdie beeld ook 'n nabygeleë massiewe sterrestelselswerm vas, wat die verskynsel wat as gravitasielens bekend staan, vertoon. Gravitasielens vind plaas wanneer die gravitasietrek van 'n massiewe voorwerp lig wat van 'n verder afgeleë voorwerp kom buig, wat verwronge en vergrote beelde skep. Dit verskaf aan sterrekundiges waardevolle insigte oor die verspreiding van materie in die heelal.

Oor die algemeen maak die simmetriese lae van NGC 3923 dit 'n fassinerende voorbeeld van 'n skulpsterrestelsel wat sterrekundiges 'n dieper begrip van galaktiese evolusie en die dinamika van galaktiese samesmeltings bied.

