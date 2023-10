Onthou John Finnerty: 'n blik op die veranderende wêreld van 'n Garda Siochana

John Finnerty, 'n afgetrede lid van An Garda Siochana, is onlangs in die ouderdom van 91 oorlede. Sy dood dien as 'n herinnering aan 'n vervloë era in polisiëring en werp lig op die veranderende landskap van wetstoepassing.

Nadat hy in die 1980's by An Garda Siochana aangesluit het en na die Blarney Garda-stasie in Cork oorgeplaas is, onthou die skrywer sy eerste ontmoeting met John Finnerty, 'n ervare offisier naby aftrede. Ten spyte van hul beperkte tyd saam, het die skrywer gevind dat Finnerty 'n uitsonderlike mentor is en 'n ware verpersoonliking van wat dit beteken het om 'n klein gemeenskap te polisieer.

As hy terugkyk op hul gedeelde ervarings, dink die skrywer terug aan die eenvoud en genot van polisiëring in vroeër tye. Dit word egter duidelik dat die administratiewe kant van die werk omslagtig was, met 'n papiergebaseerde stelsel in plek. Elke klagte of voorval moes in skriftelike verslae aangeteken word, deur verskeie range gesirkuleer word en noukeurig in talle registers bygehou word. Dit was 'n organisatoriese kopseer wat voortgeduur het selfs met die vooruitgang van tegnologie.

Vandag word lede van An Garda Siochana steeds belas deur papierwerk en administratiewe take, ten spyte van die beskikbaarheid van moderne tegnologie. Frustrasie onder rang- en lêerlede het gegroei, veral met die onlangse instelling van die vierskofstelsel, wat gelei het tot 'n gebrek aan sigbaarheid en 'n toename in straatgeweld. Dit, tesame met die ontkoppeling tussen die kommissaris, Drew Harris, en frontlinie-offisiere, het debatte oor die rigting van die organisasie ontlok.

Die skrywer besin oor die veranderinge in gemeenskapsbetrokkenheid, aangesien gemeenskapspolisiëringseenhede uitgeput is om nuwe skofte te akkommodeer. Die gevolg is 'n potensiële verlies van die hegte verhouding tussen wetstoepassing en die gemeenskappe wat hulle bedien.

Ten slotte dien die heengaan van John Finnerty as 'n refleksie op die veranderende wêreld van An Garda Siochana. Terwyl vordering en vordering gemaak is, duik uitdagings steeds op, wat die behoefte aan 'n balans tussen administratiewe pligte en doeltreffende polisiëring beklemtoon.

