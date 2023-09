Chandrayaan-3-sending: 'n Bevrore reis kom tot 'n einde

Indië se Chandrayaan-3-sending, wat daarop gemik is om die Maan se suidpool te verken, blyk tot 'n einde gekom het. Na 'n ysige maannag wat twee weke geduur het, het die lander en rover nie gereageer op pogings tot kommunikasie van die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO) nie. Ten spyte van die terugslag kan die sending steeds as 'n sukses beskou word, aangesien dit die eerste suksesvolle landing van 'n ruimtetuig in die Maan se suidpoolgebied is.

Die betekenis van hierdie prestasie lê in die feit dat die suidpool groot hoeveelhede bevrore water in sy permanente skadu krater bevat. Hierdie waardevolle hulpbron is van kardinale belang vir toekomstige maansendings en die vestiging van basisse deur ruimtevaarders. Chandrayaan-3 staan ​​ook as ISRO se eerste suksesvolle landing van beide 'n rover en 'n lander op die Maan, na die ongeluk van sy voorganger, Chandrayaan-2.

Daar was hoop dat die sonlig van die nuwe maandag die lander en rover, wat gedurende die nag in slaapmodus geplaas is, sou laat herleef. Maar met elke uur wat verbygaan, verminder die kanse dat hulle wakker word. Die uiters lae temperature van die maannag, wat so laag as -250C (-418F) bereik, hou 'n groot uitdaging vir die ruimtetuig in. Die klein battery van die rover, wat 'n kapasiteit van 10 amp-uur het, was voor die nag vol gelaai, en die sonpanele is geposisioneer om inkomende sterlig te ontvang. Die lander, toegerus met 'n 62.5 amp-uur battery, is ook voorberei vir die maandag.

ISRO se pogings om kommunikasie met die lander en rover te herstel, was tot dusver onsuksesvol. Die outonome logika wat vooraf op albei voertuie gelaai is, behoort hulle weer lewendig te maak sodra voldoende sonkragopwekking plaasvind, mits hulle die moeilike toestande van die maannag oorleef het. Die komponente van die ruimtetuig is egter nie ontwerp om sulke uiterste temperature te weerstaan ​​nie, wat kommer wek oor hul vermoë om te funksioneer.

ISRO se hoopvolheid is deels gebaseer op China se suksesvolle Chang'e 4-sending, wat aan die ander kant van die Maan geland het en verskeie kere suksesvol wakker geword het. Nietemin bly die lot van Chandrayaan-3 onseker, aangesien die lander se sender sy funksionaliteit moet bewys om die voortsetting van die sending te bevestig.

In die geval dat die sending inderdaad verby is, bly Chandrayaan-3 se betekenis as die eerste ruimtetuig wat by die Maan se suidpoolgebied land, 'n mylpaal in maanverkenning.

