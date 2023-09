'n Solo Stealth-terrein en 'n ontspannende rivierduik: Dag 145 op die Appalachian-roete

By

Op Dag 145 van die Appalachian-roete het die stapper 'n rustige nag van slaap gehad en om 9:35 wakker geword en verfris gevoel. Nadat hulle 'n rustige oggend by hul solo-stealth-terrein geniet het, het hulle hul staptog begin met 'n monster-energiedrankie vir ontbyt. Met 'n ligter pak en 'n kafeïenryke hupstoot was hulle in goeie gees toe hulle die roete aangepak het.

Die stapper het nog een 4k heuwel gehad om te verower voor 'n lang afdraande stuk in die oggend. Hulle het vordering gemaak met hul doelwit om al 48 New Hampshire-pieke bo 4,000 19 voet te verower. Teen hierdie stadium het hulle reeds XNUMX van hierdie pieke voltooi.

Tydens hul staptog het die stapper dit geniet om na 'n oudioboek te luister en het daarna uitgesien om dit binnekort klaar te maak. Hulle het beplan om "The Maine Woods" by Thoreau te begin terwyl hulle deur die woude van Maine gestap het. 'n Toevallige ontmoeting met mede-stappers langs die Androscoggin-rivier het gelei tot 'n verfrissende duik in die water. Hulle het 'n rukkie met hul mede-stappers gesels en selfs 'n lokprent op YouTube gekyk vir 'n fliek genaamd "Kung Fury."

Nadat hy omstreeks 3:1,500 weer op die roete gekom het, het die stapper 'n paar bekende gesigte teëgekom wat hulle nie sedert die NOC gesien het nie. Hulle het besin oor die meer as XNUMX XNUMX myl se roete wat hulle sedert hul laaste ontmoeting afgelê het. Ondanks ’n ompad weens die rivierdaling het die stapper ’n geskikte steeltentplek op ’n bergpiek gevind. Hulle het 'n eenvoudige aandete by die vuur geniet, bestaande uit Vermont skerp cheddar, salami en beesvleisstokkies, chia mio, en lekkergoed. Om hul voeding af te rond, het hulle ook multivitamien-gummies geneem.

Terwyl die stapper vir die nag gevestig het, het hulle uitgesien na 'n vroeë begin die volgende dag. Hulle doel was om Speck Pond en die skuiling daar naby te bereik, wat hul toetrede tot die finale toestand van die roete aandui: Maine. Dit sou 'n reis van 21 myl wees, wat hulle nader bring aan die vervulling van hul deurstap-avontuur.

Bronne:

– Avontuurargiewe – https://adventurearchives.org/

– Die Trek – https://thetrek.co/