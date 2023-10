Datagedrewe streeksoseaanmodelle noodsaaklik vir beplanning, toon Rooisee-studie

’n Onlangse studie wat deur navorsers aan die King Abdullah Universiteit van Wetenskap en Tegnologie (KAUST) gedoen is, het die belangrikheid beklemtoon om fynkorrelige streekdata in oseaanmodelle in te sluit vir akkurate beplanning en besluitneming. Die studie het op die Rooi See-streek gefokus en die eerste presiese historiese rekonstruksie van die Rooi See-sirkulasie ontwikkel deur gebruik te maak van 'n hoë-resolusie oseaanmodel.

Tradisionele globale oseaanmodelle gebruik growwe roosters en is nie in staat om akkurate ontledings van kleiner streeksee te verskaf nie. Hierdie beperking het beduidende finansiële en wetenskaplike implikasies, aangesien nywerhede en navorsers staatmaak op globale data wat nie die spesifieke kenmerke van streekwaters vasvang nie.

Om hierdie probleem aan te spreek, het die navorsers by KAUST alle beskikbare satelliet- en in situ oseaandata geïntegreer, verbeterde batimetrie ingesluit en 'n hoë-resolusie ruimtelike rooster gebruik. Hulle het ook hul oseaanmodelparameters verfyn deur uitgebreide sensitiwiteitseksperimente. Die resultaat was 'n berekeningsdoeltreffende ensemblebenadering wat verantwoordelik was vir onsekerhede en die fisika van die Rooi See akkuraat uitgebeeld het.

Die Rooi See-heranalise het nuwe kenmerke van huidige sirkulasie, temperatuur, soutgehalte en oseaniese gedrag aan die lig gebring wat nie in globale modelle sigbaar was nie. Dit het seisoenale afwykings, interjaarlikse variasies in soutgehalte en temperatuur- en seevlakneigings akkuraat weergegee. Dit het veral 'n drielaag-vervoerstroom deur die Bab-al-Mandab-straat in die somer geïdentifiseer, wat voorheen as 'n tweelaagvervoer in globale modelle gesimuleer is.

Die bevindinge van hierdie studie demonstreer die belangrikheid van die generering van akkurate streeksmodelle en datastelle deur gebruik te maak van plaaslike data vir besluitneming, veral met betrekking tot mega-ontwikkelings aan die gang in die Rooi See-streek. Die studie beklemtoon die waarde van data-gedrewe streeksoseaanmodelle in die verbetering van ons begrip en voorspelling van plaaslike klimaatspatrone en dinamika.

Die navorsingspan se werk is in die Bulletin van die American Meteorological Society gepubliseer.

Definisies:

– Heranalise: Die proses om 'n numeriese model te gebruik om 'n nuwe datastel van vorige klimaattoestande te genereer deur alle beskikbare waarnemings in die model te assimileer.

– Batimetrie: Die meting van die diepte van water in oseane, seë of mere.

– Ensemblebenadering: 'n Metode wat veelvuldige modelsimulasies kombineer om 'n meer robuuste en akkurate voorstelling van die sisteem wat bestudeer word, te verskaf.

Bronne:

– Sanikommu, S., et al. (2023). Maak die saak vir hoë-resolusie streeks-oseaan-herontledings: 'n voorbeeld met die Rooi See. Bulletin van die American Meteorological Society, DOI: 10.1175/BAMS-D-21-0287.1

- "Datagedrewe streeksoseaanmodelle wat noodsaaklik is vir beplanning, toon Rooisee-studie." Phys.org, https://phys.org/news/2023-10-data-driven-regional-ocean-essential-red.html. Toegang op 2 Oktober 2023.