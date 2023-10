Verken die naghemel by die Dark Skies Fringe-fees in North York Moors Nasionale Park

Is jy 'n sterrekyker wat gefassineer is deur die wonders van die naghemel? Indien wel, is die Dark Skies Fringe Festival in North York Moors Nasionale Park die perfekte geleentheid vir jou. Hierdie fees strek van 27 Oktober tot 5 November en bied 'n verskeidenheid aktiwiteite vir alle ouderdomme.

Een van die hoogtepunte van die fees is begeleide, nag bergfietsritte en "navigasie" staptogte. Of jy nou 'n ervare fietsryer is of net begin, hierdie is 'n unieke geleentheid om die park onder die dekmantel van die duisternis te verken.

Vir gesinne is daar 'n bedags Dark Skies-roete deur die terrein van Danby Lodge Nasionale Parksentrum. Hierdie roete laat jou toe om te leer oor die wonders van die naghemel terwyl jy 'n rustige stap saam met jou geliefdes geniet.

As jy op soek is na 'n aandaktiwiteit, kan jy deelneem aan 'n begeleide toer deur die naghemel in die omgewing van Whitby Abbey. Hierdie historiese ligging bied die perfekte agtergrond om die sterre waar te neem en oor hemelliggame te leer.

Daarbenewens sal die North Yorkshire Moors Railway ligte skouspelagtige aande aanbied. Tydens hierdie geleenthede sal die erfeniswaens met duisende ligte versier word terwyl hulle tussen Pickering en Levisham reis. Hierdie unieke ervaring moet nie misgeloop word nie.

Die Dark Skies Fringe Festival is 'n wonderlike geleentheid om weer met die natuur te skakel en die skoonheid van die naghemel te waardeer. Oktober se korter dae en langer nagte bied die perfekte agtergrond vir hierdie geleentheid. Moenie die kans mis om van die donkerste lug in die wêreld waar te neem nie.

Vir meer inligting oor die fees en sy aktiwiteite, besoek die North York Moors Nasionale Park-webwerf.

Definisies:

– Dark Skies Fringe Festival: 'n Reeks geleenthede wat in North York Moors Nasionale Park gehou word om sterrekyk en die waarneming van donker lug te bevorder.

– North York Moors Nasionale Park: 'n Nasionale park geleë in Noord-Yorkshire, Engeland, bekend vir sy pragtige landskappe en donker lug.

