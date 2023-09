'n Span wetenskaplikes maak deurbraak in die verstaan ​​van donker materie met donker foton

Wetenskaplikes van die Universiteit van Adelaide, saam met 'n internasionale span navorsers, het aansienlike vordering gemaak met die ontrafeling van die geheimenisse van donker materie, wat verantwoordelik is vir 'n yslike 84% van die heelal se materie-inhoud. Hulle fokus was op 'n teoretiese deeltjie genaamd die "donker foton", wat kan help om die gaping tussen donker materie en gewone materie te oorbrug.

Donker materie, die ontwykende stof wat grootliks onbekend bly, is stewig gevestig deur gravitasie-interaksies. Die presiese aard daarvan ontwyk egter steeds fisici wêreldwyd. Die donkerfotonhipotese, wat die bestaan ​​van 'n massiewe deeltjie veronderstel wat as 'n portaal tussen die donker sektor en gereelde materie optree, het traksie gekry om hierdie raaisel te verstaan.

Professor Anthony Thomas, ouer professor in fisika aan die Universiteit van Adelaide, verduidelik: "Ons werk toon dat die donkerfotonhipotese verkies word bo die standaardmodelhipotese teen 'n betekenisvolheid van 6.5 sigma, wat bewyse vir 'n deeltjie-ontdekking uitmaak." Hierdie ontdekking bring ons 'n stap nader aan die begrip van die aard van donker materie.

Donker materie is baie meer volop as gewone materie, met vyf keer die hoeveelheid teenwoordig in die heelal. Fisici beskou die ontdekking van meer oor donker materie as een van die grootste uitdagings in hul veld. Die donker foton, 'n hipotetiese deeltjie wat met die verborge sektor geassosieer word, het die potensiaal om as 'n kragdraer vir donker materie te dien.

Om insig in donker materie te kry, het die span wetenskaplikes die uitwerking wat 'n donker foton op eksperimentele resultate van die diep onelastiese verstrooiingsproses kan hê, ontleed. Hierdie proses behels die bestudering van botsings van deeltjies wat tot uiters hoë energieë versnel is. Deur die neweprodukte van hierdie botsings te ondersoek, kan navorsers waardevolle inligting oor die struktuur van die subatomiese wêreld bekom.

Die span het die Jefferson Lab Angular Momentum (JAM) parton-verspreidingsfunksie globale analise-raamwerk gebruik, en dit gewysig om rekening te hou met die moontlikheid van 'n donker foton. Hulle bevindinge het aan die lig gebring dat die donkerfotonhipotese bo die standaardmodelhipotese verkies word, wat bewyse verskaf vir die bestaan ​​van hierdie deeltjie.

Hierdie baanbrekende navorsing open nuwe moontlikhede om die komplekse aard van donker materie te ondersoek. Om donker materie te verstaan ​​is nie net noodsaaklik om die geheimenisse van die heelal te ontrafel nie, maar ook om ons kennis van fundamentele fisika te bevorder.

Bron: Journal of High Energy Physics