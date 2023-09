Donker foton geïdentifiseer as potensiële kandidaat vir donker materie

’n Onlangse ontleding wat deur navorsers by die LNR-sentrum vir uitnemendheid vir donker materiedeeltjiesfisika en die Universiteit van Adelaide gedoen is, dui daarop dat donker fotone die ontbrekende skakel kan wees om die aard van donker materie te verstaan. Donker fotone is hipotetiese deeltjies wat as 'n brug kan dien tussen die donker sektor van deeltjies en gewone materie.

Donker materie is 'n geheimsinnige stof wat 'n gravitasie-effek op normale materie het, wat veroorsaak dat sterrestelsels vinniger as verwag roteer en lig om massiewe voorwerpe buig. Alhoewel daar verskeie kandidate vir donker materie is, kon die standaardmodel van deeltjiefisika nie 'n omvattende verduideliking verskaf nie.

Fisikus Nicholas Hunt-Smith en sy span het data van deeltjiebotser-eksperimente ondersoek en gevind dat die teenwoordigheid van donker fotone beter ooreenstem met die waargenome resultate in vergelyking met die standaardmodel. Met 'n vertrouensvlak van 6.5 sigma, word die kans dat donker fotone nie die waarnemings verduidelik nie, geskat op ongeveer een uit 'n miljard.

Die navorsers het gefokus op die diep onelastiese verstrooiingsproses, wat 'n manier is waarop deeltjies verstrooi na 'n hoë-energie botsing. Hulle het ook die muonmagnetiese anomalie in ag geneem, wat die afwyking van die muon se gedrag in 'n sterk magnetiese veld van standaardmodelvoorspellings meet.

Deur die moontlikheid van donker fotone bekend te stel, het die voorkeur vir hulle as 'n kandidaat toegeneem, en die muonmagnetiese anomalie is aansienlik verminder. Hierdie bevindinge ondersteun die hipotese dat donker fotone bewys kan wees vir 'n deeltjie-ontdekking.

Terwyl verdere navorsing en bevestiging nodig is, hoop die span dat hul bevindinge ander navorsers sal aanmoedig om die bestaan ​​van donker fotone en hul implikasies vir die verstaan ​​van donker materie te ondersoek.

Bron: Journal of High Energy Physics.