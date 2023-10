Geheimsinnige donker materie kan interaksie met normale materie deur middel van donker fotone, nuwe ontleding stel voor

’n Onlangse ontleding wat deur ’n internasionale span fisici gedoen is, bied ’n moontlike verklaring vir sekere data van hoë-energie-verstrooiingseksperimente. Die navorsers stel voor dat donker fotone, hipotetiese deeltjies wat met donker materie geassosieer word, vir hierdie waarnemings verantwoordelik kan wees. Donker materie, wat ongeveer 85% van die heelal se massa uitmaak, kry sy naam omdat dit nie interaksie met elektromagnetiese straling het nie.

Donker fotone is 'n deel van die donker sektor, 'n hipotetiese deel van die heelal waar donker materie woon. Hierdie deeltjies koppel moontlik swak met gewone materie deur die vermenging van 'n meetboson, bekend as die donker foton. Hierdie koppeling kan insig gee in die aard van donker materie en sy interaksies met die res van die heelal.

Die ontleding is gelei deur Nicholas Hunt-Smith en sy kollegas aan die Universiteit van Adelaide, Australië, en gepubliseer in die Journal of High Energy Physics. In hul studie het die navorsers 'n globale kwantumchromodinamika-analise uitgevoer van hoë-energie verstrooiingsdata binne die Jefferson Lab Angular Momentum-raamwerk.

Die resultate dui daarop dat 'n model wat 'n donker foton inkorporeer verkies word bo die mededingende standaardmodelhipotese. Die beduidendheid van hierdie voorkeur word gemeet teen 6.5 standaardafwykings. Die analise het gefokus op diep onelastiese verstrooiingseksperimente, wat 'n hoë-energie-sonde behels wat met 'n proton in wisselwerking tree, wat lei tot die bepaling van die verspreiding van momentum van kwarks binne die proton.

Terwyl die studie deur teoretiese fisikus Tim Hobbs van Argonne National Laboratory as "uitlokkend" beskou is, beklemtoon hy die behoefte aan verdere navorsing en beter onsekerheidskwantifisering. Ander eksperimente, soos elektron-positron-eksperimente, kan ook waardevolle insigte oor die bestaan ​​van donker fotone verskaf.

Hierdie ontleding open nuwe geleenthede om donker materie te bestudeer en lig te werp op die geheimsinnige aard daarvan. Deur die eienskappe en interaksies van donker fotone verder te ondersoek, hoop wetenskaplikes om 'n beter begrip te kry van die rol van donker materie in die heelal.

