Die ARRAKIHS-missie: werp lig op donker materie se geheime

Donker materie, 'n geheimsinnige stof wat 80 persent van die heelal se massa uitmaak, gaan voort om wetenskaplikes te ontwyk terwyl hulle probeer om die ware aard en gedrag daarvan te ontbloot. Die Europese Ruimte-agentskap (ESA) begin met 'n baanbrekende missie genaamd "Die analise van opgeloste oorblyfsels van opgegroeide sterrestelsels as 'n sleutelinstrument vir Halo-opnames," ook bekend as ARRAKIHS. Hierdie poging het ten doel om die enigmatiese werking van donker materie te ontrafel deur sterrestelsels soortgelyk aan ons eie Melkweg waar te neem.

Donker materie bly ontwykend omdat dit nie met lig in wisselwerking is nie, wat dit vir ons onsigbaar maak. Wetenskaplikes het egter die teenwoordigheid daarvan opgespoor deur die uitwerking daarvan op sigbare materie. Sterrestelsels soos die Melkweg is omhul in "donker materie-haloë", onsigbare borrels van donker materie wat 'n direkte impak op galaktiese rotasie het. Die ARRAKIHS-sending, vernoem na die woestynplaneet in die "Duin"-reeks, sal spesifiek die buitenste rande van sterrestelsels skandeer, en fokus op die dwergsterrestelsels wat binne hierdie donker materie-haloë wentel.

ARRAKIHS het 'n doelgerigte reisplan wat die ondersoek van 75 sterrestelsels vir 150 uur elk behels. Deur hierdie sterrestelsels se buitenste rande en die satellietdwergsterrestelsels binne die stralekranse te bestudeer, hoop sterrekundiges om waardevolle insigte te verkry en hul bevindinge met berekeningsmodelle te vergelyk. ESA kategoriseer ARRAKIHS as 'n "vinnige" of F-missie, wat 'n relatief vinnige bekendstelling na seleksie en kostedoeltreffendheid aandui. Dit volg in die voetspore van ESA se eerste F-sending, die Comet Interceptor, wat in 2029 bekendgestel sal word.

Om sy plek in die kosmos te verseker, het ARRAKIHS in September 'n kritieke missie-ontwerphersiening ondergaan, met goedkeuring van ESA hoër-ups. Astrofisikus Pascale Jablonka, die leier van ARRAKIHS se wetenskapkomponent, het opgewondenheid en dankbaarheid uitgespreek vir vordering wat tot dusver gemaak is. Die volgende stap behels 'n meer gedetailleerde oorsig van die ruimtetuig se instrumente en wetenskapdoelwitte, bekend as Fase A/B.

Met die ARRAKIHS-sending gaan ESA voort met sy meedoënlose strewe om donker materie te verstaan, en streef daarna om lig te werp op die heelal se mees enigmatiese komponent. Terwyl wetenskaplikes gretig die bekendstelling in 2030 verwag, hoop hulle dat hierdie missie baanbrekende insigte sal verskaf oor die verborge werking van donker materie.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is donker materie?

Donker materie is 'n ontwykende stof wat ongeveer 80 persent van die massa in die heelal uitmaak. Alhoewel die bestaan ​​daarvan opspoorbaar is deur sy gravitasie-effekte, bly die presiese aard daarvan onbekend.

V: Waarom is donker materie moeilik om te bestudeer?

Donker materie is nie in wisselwerking met lig nie, wat dit onsigbaar maak vir tradisionele waarnemingsmetodes. Wetenskaplikes lei sy teenwoordigheid af deur sy gravitasie-effekte op sigbare materie.

V: Wat is donker materie-haloë?

Haloë van donker materie is onsigbare streke rondom sterrestelsels, wat donker materie bevat. Hulle het 'n direkte impak op die rotasie en struktuur van sterrestelsels.

V: Wat is die doel van die ARRAKIHS-sending?

Die ARRAKIHS-sending het ten doel om sterrestelsels, veral hul buitenste rande, waar te neem en die dwergsterrestelsels binne donker materie-haloë te bestudeer. Deur dit te doen, hoop wetenskaplikes om insigte te verkry in die gedrag en eienskappe van donker materie.

V: Hoe verskil die ARRAKIHS-missie van vorige missies?

ARRAKIHS word geklassifiseer as 'n "vinnige" of F-missie, wat vinnige bekendstelling en kostedoeltreffendheid prioritiseer. ESA beoog om sulke missies onmiddellik na keuring van stapel te stuur om wetenskaplike vordering te versnel terwyl uitgawes tot die minimum beperk word. ARRAKIHS volg in die voetspore van die Comet Interceptor, ESA se vorige F-sending.