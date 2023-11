Bekendstelling van Sniffles: 'n Revolusionêre oplossing vir boonste respiratoriese kwale

By

Volgens navorsing gedoen deur Intrivo™, 'n digitale gesondheidsmaatskappy en moedermaatskappy van On/Go, is daar meer as 'n miljard gerapporteerde gevalle van verkoue elke jaar in die VSA Skokkend genoeg soek slegs 10% van pasiënte behandeling, wat lei tot 'n eindelose siklus van verkoue en griep wat 'n swaar las op gesinne, dokters, werkgewers en die regering plaas. Om hierdie bekommernis aan te spreek, het On/Go™, 'n toonaangewende gesondheidstegnologieplatform, Sniffles™ bekendgestel, 'n innoverende direkte-na-verbruiker (D2C) tuisversorgingsmedikasiestel wat ontwerp is om simptome wat met verkoue, griep en ander boonste respiratoriese toestande geassosieer word te verlig. . Nie net bied Sniffles bekostigbare verligting nie, maar dit poog ook om die verspreiding van siektes en virusse te verminder.

Sniffles is 'n e-handel- en telegesondheidsopsie wat gebruikers 'n omvattende oplossing bied om beter te slaap, koors te verminder, kongestie te verlig, 'n jeukerige keel te streel, droë en gebarste lippe te genees, te ontspan en die immuunstelsel 'n hupstoot te gee. Met hierdie baanbrekende tuisversorgingsmedikasiestel, brei On/Go sy verbintenis uit om boonste respiratoriese siektes te versag, en bied 'n toeganklike middel vir die meer as een miljard verkoue wat elke jaar in die VSA aangemeld word.

Die Sniffles-stel bestaan ​​uit noukeurig geselekteerde verpakking en materiaal, gehuisves in 'n gerieflike ritshouer. Dit sluit in kartonhouers vir die COVID-toets, multisimptome-boks en suigtablette, 'n foeliesak vir teesakkies, 'n HDPE-buis vir immuniteitsoortjies, 'n LDPE-weefselsakkie en polipropileenhouers vir die nasale inhaleerder en lipbalsem. Om die hoogste standaarde van kwaliteit te verseker, werk On/Go saam met betroubare vennote in die vervaardiging van hierdie komponente.

Om die gebruikerservaring te verbeter, het On/Go uitgebreide navorsing en toetse gedoen om verpakking te ontwerp wat inspirasie van noodhulpstelle kombineer met die handelsmerk van Intrivo se COVID-19-toetsverpakking. Die resultaat is 'n visueel aantreklike en herbruikbare pakket wat die handelsmerk se optimisme, hoop en vrolikheid weerspieël. Boonop het On/Go 'n lettertipe op maat ontwerp wat 'n unieke neusvormige "L" in die handelsnaam insluit, wat die doel van die kit versterk om verligting te bied vir boonste respiratoriese siektes.

Sniffles is ontwerp met geduldige nakoming en gemak van gebruik in gedagte. Die stel bevat 'n slim diepskakel QR-kode wat gebruikers na 'n toegewyde toepassing lei, wat 'n afslag telegesondheid-ervaring bied om voortgesette betrokkenheid aan te moedig. Met Sniffles kry pasiënte toegang tot 24/7 kundige mediese sorg deur geïntegreerde telegesondheidsdienste, wat gerieflik gekoppel is aan CVS MinuteClinic vir persoonlike ondersteuning. Deur die toets- en medikasieproses te vereenvoudig en maklike toegang tot professionele leiding te verskaf, bemagtig Sniffles individue om beheer oor hul gesondheid te neem vanuit die gemak van hul eie huise.

Om wydverspreide beskikbaarheid te verseker, kan Sniffles deur verskeie vinnige afleweringskleinhandelaars soos DoorDash, Amazon en Walmart.com gekoop word. Alternatiewelik kan klante dit direk verkry deur die On/Go-toepassing of Sniffles-webwerf. Sniffles verteenwoordig 'n belangrike stap vorentoe in die bekamping van boonste respiratoriese kwale, wat vinnige, doeltreffende en koste-effektiewe verligting bied aan individue wat 'n omvattende oplossing vir hul simptome soek.

FAQ

1. Hoe help Sniffles om simptome van boonste respiratoriese toestande te verlig?

Sniffles is 'n tuisversorgingsmedikasiestel wat 'n reeks noodsaaklike medikasie, top-van-die-lyn toestelle en 24/7 telegesondheidtoegang bied. Dit bied verligting van simptome soos kongestie, koors, seer keel, droë lippe, en meer.

2. Kan ek 'n diagnose deur Sniffles ontvang?

Ja, Sniffles bied 'n omvattende oplossing deur gebruikers toe te laat om 'n diagnose binne die Aan/Gaan-toepassing te voltooi. Hierdie assessering word dan hersien deur die On/Go mediese span, wat antivirale medikasie kan voorskryf indien nodig.

3. Waar kan ek Sniffles koop?

Sniffles is beskikbaar deur vinnige afleweringskleinhandelaars soos DoorDash, Amazon en Walmart.com. Dit kan ook direk deur die On/Go-toepassing of Sniffles-webwerf gekoop word.

4. Hoe werk telegesondheidtoegang met Sniffles?

Sniffles bied maklike toegang tot 24/7 telegesondheidsdienste vir kundige mediese sorg. Hierdie dienste is geïntegreer met CVS MinuteClinic, wat gebruikers in staat stel om virtueel of persoonlik met gesondheidsorgpersoneel te konsulteer vir bykomende ondersteuning.