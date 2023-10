Curiosity Rover bereik Gediz Vallis Ridge op Mars

NASA se Curiosity-rover het suksesvol by Gediz Vallis Ridge op Mars aangekom, een van sy primêre bestemmings. Die rif is biljoene jare gelede gevorm deur puinstrome wat modder en rotse bevat, wat waardevolle insigte verskaf het in die planeet se verlede toe vloeibare water nog op sy oppervlak bestaan ​​het. Vorige pogings om die rant te bereik was onsuksesvol weens struikelblokke soos skerprand rotse en steil hellings. Op 14 Augustus 2023 het Curiosity egter uiteindelik sy bestemming bereik.

Curiosity se projekwetenskaplike, Ashwin Vasavada, het sy opgewondenheid oor die prestasie uitgespreek en gesê: “Dit is 'n opwinding om uit te reik en aan rotse te kan raak wat vervoer is vanaf plekke hoog op Mount Sharp wat ons nooit saam met Curiosity sal kan besoek nie. ” Die rif het gevorm tydens een van Mars se laaste nat periodes, waar modder teen die berg se hange afgevloei het, met rotse en rotse van verskillende groottes.

Soos Curiosity Mount Sharp bestyg, verander die landskap, wat die veranderende toestande weerspieël vanaf die tyd toe Gale-krater 'n meer was tot sy huidige droë toestand. Gediz Vallis Ridge is een van die jongste geologiese kenmerke wat Curiosity tydens sy reis sal teëkom. Dit is ook betekenisvol omdat dit wetenskaplikes in staat stel om rotse van hoër hoogtes te bestudeer wat die swerwer nie kan bereik nie.

Die rant is van besondere belang omdat dit oorblyfsels van antieke moddervloei bevat, wat waardevolle inligting verskaf oor vorige wateraktiwiteit in Gale-krater. Die rotse wat in hierdie streek gevind word, lyk donker en uit plek in vergelyking met die omliggende landskap, aangesien hulle van hoër op op Mount Sharp ontstaan ​​het. Wetenskaplikes hoop om hierdie geologiese gebeure op beide Mars en Aarde beter te verstaan.

Curiosity het 11 dae spandeer om Gediz Vallis Ridge te verken en 136 beelde vas te vang wat in 'n panoramiese uitsig gekombineer is. Die rover se reis teen die berg op het leidrade oor Mars se antieke waterige geskiedenis onthul. Sedert sy landing in die Gale-krater in 2012, het Curiosity talle ontdekkings gemaak, insluitend bewyse van antieke mere, megavloede en stikstof teenwoordigheid op Mars.

Titel: Curiosity Rover arriveer by Gediz Vallis Ridge: 'n blik op Mars se waterige verlede

Definisies:

– Gale-krater: Impakkrater op Mars waar Curiosity-rover Mount Sharp sedert 2014 verken.

– Puinvloei: Geologiese term wat verwys na die afdraande beweging van waterversadigde gesteentes en sediment.

– Sol: ’n Mars-dag wat effens langer as ’n dag op Aarde is.

– Mastcam: Kamerastelsel op die Curiosity-rover wat gebruik word om beelde van sy omgewing vas te vang.

Bronne: NASA/ JPL-Caltech/ MSSS/ UC Berkeley