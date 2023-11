Ontbloot raaisels: Verken Utah se grotte met kurators en grotte

Wetenskaplikes van die Natuurhistoriese Museum van Utah het onlangs 'n opwindende reis na die versteekte dieptes van Utah se grotte onderneem. Hierdie samewerkingspoging tussen navorsers en lede van Utah se spelonkgemeenskap het lig gewerp op die raaisels van die nie-so-verre verlede. In hul baanbrekende studie wat in die Journal of Mammalogy gepubliseer is, ondersoek die span waarom grotte as onskatbare navorsingsargiewe dien en onthul die merkwaardige bevindinge van hul ekspedisie na Boomerang Cave.

Onder leiding van Kaedan O'Brien, 'n antropologie Ph.D. kandidaat aan die Universiteit van Utah, het die navorsers daarop gemik om 'n dieper begrip te kry van hoe klimaat alpiene ekosisteme beïnvloed. Alhoewel tradisionele vangmetodes insig gee in huidige soogdierspesies, verklap dit min oor die soogdierdiversiteit van die onlangse verlede. Alpynse ekosisteme het grootliks onontgin gebly weens hul afgeleë liggings en die skaarsheid van ongeskonde skeletoorblyfsels.

Betree Eric Richards, 'n plaaslike spelonkie en studie mede-outeur, wat na die Natural History Museum of Utah uitgereik het met 'n unieke voorstel. Richards het tydens sy grot-ekspedisies dierebene ontdek en het 'n geleentheid vir wetenskaplike ondersoek gesien. Met die museum se kurator, dr. Randy Irmis, en paleo-ekoloog, dr. Tyler Faith, aan boord, het die span 'n merkwaardige reis deur Utah se ondergrondse landskappe aangepak.

Met die verkryging van 'n navorsingspermit van die US Forest Service, het die span in die Boomerang-grot in die Bear River-reeks afgesak. Daar het hulle noukeurig monsters versamel vir ontleding terug by die museum. Die moeisame werk om skeletoorblyfsels been vir been te identifiseer het die navorsers in staat gestel om hul bevindinge met streekmuseum-bewysmonsters te vergelyk.

Die resultate was verstommend. Radiokoolstofdatering het aan die lig gebring dat die fossiele van Boomerang-grot oor die afgelope 3,000 XNUMX jaar gestrek het, met 'n aansienlike konsentrasie van die laaste millennium. Vergelykings met hedendaagse soogdierversamelings het bevestig dat die grot se fossiele die soogdierdiversiteit in die gebied akkuraat uitbeeld. Boonop het die span opwindende ontdekkings gemaak, insluitend die teenwoordigheid van voorheen onbekende spesies soos die Merriam-spiesmuis.

Hierdie baanbrekende studie demonstreer die geweldige waarde van grotfossielversamelings om die langtermynveranderinge in soogdiergemeenskappe te verstaan. Deur saam te werk met entoesiastiese burgerwetenskaplikes, soos die grotgemeenskap, kan navorsers die geheime wat in die dieptes van ons planeet versteek is, ontsluit en nuwe insigte in die onlangse verlede kry.

vrae

V: Hoe het die samewerking tussen wetenskaplikes en spelonke tot stand gekom?

A: Die samewerking het begin toe 'n plaaslike spelonk genaamd Eric Richards na die Natuurhistoriese Museum van Utah uitgereik het en dierebene aangebied het wat hy tydens sy grotekspedisies ontdek het.

V: Wat was die belangrikste bevindinge van die studie?

A: Die studie het die waarde van die versameling van skeletoorblyfsels uit grotte aan die lig gebring as 'n manier om soogdiergemeenskappe te verstaan. Dit het nuwe insigte in die soogdierdiversiteit van die verlede verskaf, insluitend die teenwoordigheid van voorheen onbekende spesies.

V: Waarom is alpiene ekosisteme moeilik om te bestudeer?

A: Alpynse ekosisteme is uitdagend om te bestudeer as gevolg van hul afgeleë liggings en die beperkte beskikbaarheid van ongeskonde skeletoorblyfsels. Tradisionele vangmetodes fokus hoofsaaklik op huidige soogdierspesies en openbaar min oor die historiese diversiteit.

V: Watter tegnieke is gebruik om die fossiele te ontleed?

A: Radiokoolstofdatering is gebruik om die ouderdom van die fossiele van Boomerang-grot te bepaal. Die span het hierdie bevindings vergelyk met bestaande museumrekords en hedendaagse soogdierversamelings om die akkuraatheid van hul ontdekkings te bevestig.

V: Hoe dra bevindings van grotfossiele by tot wetenskaplike kennis?

A: Grotfossiele dien as waardevolle argiewe wat insig gee in die langtermynveranderinge in soogdiergemeenskappe. Hierdie fossiele bied 'n blik op die verlede en help navorsers om ekologiese toestande te rekonstrueer en te verstaan ​​hoe diere oor tyd ontwikkel het.