Stappe te neem in die rigting van selfonderhoudende ruimtemissies: kweek van voedsel in die ruimte

NASA is voortdurend besig met die ontwikkeling van sendings na die maan en Mars, maar een uitdaging wat hulle in die gesig staar, is hoe om bemanningslede met kos te onderhou tydens hul lang verblyf in die ruimte. Tans maak ruimtevaarders op die Internasionale Ruimtestasie staat op voorafverpakte kos wat gereelde hervoorsiening benodig en moontlik nie optimale voeding verskaf nie. Om hierdie probleem aan te spreek, ondersoek navorsers die moontlikheid om voedsel tydens sendings te kweek.

Die eerste stap in hierdie navorsing is om die regte plante te identifiseer om te toets. In 2015 het NASA 'n projek genaamd "Growing Beyond Earth" in samewerking met die Fairchild Botaniese Tuin in Miami begin. Hierdie program behels honderde middel- en hoërskoolwetenskapklasse regoor die Verenigde State wat verskillende sade kweek in 'n habitat wat lyk soos die toestande van die ruimtestasie. Die sade wat in hierdie klaskamers floreer, word dan na 'n kamer by NASA se Kennedy-ruimtesentrum oorgeplaas vir verdere toetsing. As hulle voortgaan om goed te groei in hierdie mikroswaartekrag-omgewing, word hulle na die ruimtestasie gestuur vir verdere evaluering.

Benewens plantkeuse, het NASA fasiliteite getoets wat mikroswaartekragtuine kan huisves. Een so 'n fasiliteit is die Groenteproduksiestelsel, ook bekend as Veggie. Dit is 'n eenvoudige en lae-krag kamer wat in staat is om tot ses plante te hou. Die sade word gekweek in klein materiaal "kussings" waarna die bemanningslede geneig is en water met die hand, soortgelyk aan die versorging van 'n tuin op Aarde. Hierdie tuine in die ruimte help navorsers om te verstaan ​​hoe plante groei en aanpas in mikroswaartekragtoestande, en watter maatreëls getref moet word om hul gesondheid en produktiwiteit te verseker.

Deur die tegnologie en tegnieke te ontwikkel om voedsel in die ruimte te kweek, beoog NASA om afhanklikheid van gereelde hervoorraadsendings te verminder en ruimtevaarders vir lang tydperke van vars, voedsame kos te voorsien. Hierdie navorsing bevoordeel nie net toekomstige sendings na die maan en Mars nie, maar het ook implikasies vir volhoubare landbou hier op Aarde.

Bronne: PHYS