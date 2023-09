Revolusionerende Cryo-EM: Nuwe tegniek laat beeldvorming van klein proteïenmolekules toe

Wetenskaplikes aan die Universiteit van Kalifornië, Los Angeles (UCLA), het 'n deurbraak gemaak op die gebied van krio-elektronmikroskopie (cryo-EM) wat aansienlike implikasies vir kankernavorsing kan hê. Cryo-EM is 'n tegniek wat wetenskaplikes in staat stel om die atoomstruktuur van biologiese molekules teen hoë resolusie te visualiseer. Tot nou toe was cryo-EM egter ondoeltreffend om klein molekules te beeld.

In 'n onlangse studie het biochemici van UCLA, in samewerking met wetenskaplikes van die farmaseutiese industrie, 'n oplossing ontwikkel om klein proteïenmolekules vas te lê vir beeldvorming met cryo-EM. Hulle het 'n proteïensteier van 20 nanometer met driepootagtige uitsteeksels geskep wat die klein proteïene veilig in plek gehou het tydens beeldvorming. Die steier kan later digitaal verwyder word, wat 'n duidelike, saamgestelde 3D-beeld laat van net die klein proteïen wat ontleed word.

Die vermoë om klein en mediumgrootte proteïene te beeld is van kardinale belang vir navorsing oor potensiële nuwe kankermiddels. Deur die beeldvormingsvermoëns van cryo-EM uit te brei, kan wetenskaplikes spesifieke plekke op proteïene identifiseer wat vir terapeutiese doeleindes geteiken kan word.

Die navorsers het hul steier getoets op 'n proteïen genaamd KRAS, wat met ongeveer 25% van menslike kankers geassosieer word. Met behulp van cryo-EM kon hulle die atoomstruktuur van KRAS waarneem wat aan 'n geneesmiddelmolekule geheg word wat vir longkankerbehandeling bestudeer word. Hierdie deurbraak in krio-EM-beelding bied waardevolle insigte in hoe geneesmiddelmolekules met sellulêre proteïene in wisselwerking tree, wat help met die ontwikkeling van meer doeltreffende middels.

Die implikasies van hierdie vooruitgang strek verder as kankernavorsing. Die modulêre steier wat deur die UCLA-geleide span geskep is, kan aangepas word om verskillende klein proteïenmolekules te beeld, wat nuwe moontlikhede oopmaak vir geneesmiddelontwikkeling oor verskillende siektes.

