Nuwe navorsing werp lig op immuunstelselproteïene

'n Onlangse studie wat deur die Bridge Institute by die USC Michelson Sentrum vir Konvergente Biowetenskap gedoen is, in samewerking met internasionale spanne van Indië, Australië en Switserland, het insig gegee in die ingewikkelde dans van ons liggaam se verdediging teen skadelike indringers. Die navorsing het gefokus op sekere immuunstelselproteïene wat deurslaggewende rol speel in ons immuunrespons, veral in siektes soos COVID-19, rumatoïede artritis, neurodegeneratiewe siektes en kanker.

Die kern van ons immuunrespons is die komplement-kaskade, 'n reeks gebeurtenisse wat veroorsaak word wanneer potensiële bedreigings opgespoor word. Hierdie proses genereer proteïenboodskappers bekend as C3a en C5a, wat spesifieke reseptore op selle aktiveer, wat 'n kaskade van interne seine begin. Die presiese meganismes van hierdie reseptore, veral C5aR1, het egter lank 'n raaisel gebly.

Deur die gevorderde tegniek van krio-elektronmikroskopie (cryo-EM) te gebruik, kon die navorsers gedetailleerde beelde van hierdie reseptore in aksie vasvang. Hierdie beelde het die interaksies tussen die reseptore en molekules geopenbaar, sowel as die veranderinge in vorm en die oordrag van seine binne die sel tydens aktivering.

Die bevindinge van hierdie studie bied betekenisvolle en omvattende insigte in 'n belangrike reseptorfamilie binne die immuunstelsel, volgens Cornelius Gati, die studie se hoofskrywer en assistent-professor by die USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences. Die navorsing maak moontlike weë oop vir die ontwikkeling van middels wat hierdie reseptore teiken in die behandeling van verskeie siektes.

Hierdie navorsing, gepubliseer in die joernaal Cell, dra by tot ons begrip van die kompleksiteite van ons immuunstelsel en lê die grondslag vir toekomstige studies wat daarop gemik is om die krag van ons liggaam se natuurlike verdediging te benut.

