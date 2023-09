Krokodille se voorouers het stadig oud geword

’n Nuwe studie wat in Current Biology gepubliseer is, onthul dat antieke krokodil-voorouers, bekend as krokodilomorfe, stadiger gegroei het in vergelyking met ander groot reptiele soos dinosourusse. Die navorsers het die interne struktuur van fossielbene van 200 miljoen jaar oue krokodilomorfe wat in Suid-Afrika gevind is, ondersoek en ontdek dat hul groeitempo soortgelyk is aan dié van hul moderne afstammelinge. Dit daag die bestaande oortuiging uit dat die stadige groei wat in lewende krokodille gesien word die gevolg is van hul sittende, semi-kwatiese lewenstyl.

Die studie het ook fossiele van 'n nuut ontdekte reusagtige krokodil-voorouer ondersoek wat 210 miljoen jaar gelede geleef het. Hierdie fossiele is in die dorpie Qhemegha, Suid-Afrika, gevind. Deur die kenmerke van hierdie antieke bene te bestudeer, soos jaarlikse groei en beenweefsel, het die navorsers vasgestel dat die nuwe spesie stadiger gegroei het as ander groot reptiele van sy tyd. Hulle het ook gevind dat hierdie stadige groeistrategie regdeur die evolusie van krokodilomorfe voortgeduur het, met meer onlangse spesies wat groei nog verder vertraag het.

Interessant genoeg stel die navorsers voor dat die stadige groeistrategie 'n beduidende rol gespeel het in die oorlewing van krokodilomorfe tydens 'n massa-uitsterwingsgebeurtenis aan die einde van die Trias-tydperk. Terwyl dinosourusse vermoedelik die uitsterwing oorleef het deur vinnig te groei, het die stadiger groeiende krokodilomorfe daarin geslaag om te oorleef en te floreer ná die gebeurtenis. Hierdie skerp verskil in groeistrategieë het uiteindelik gelei tot die verskil tussen krokodille en voëls, hul naaste lewende familie.

Hierdie bevindinge verskaf insigte in die evolusionêre geskiedenis van krokodille en werp lig op die faktore wat hul groeitempo gevorm het. Verdere navorsing in hierdie veld sal bydra tot ons begrip van hoe verskillende spesies oor tyd aanpas en ontwikkel.

Bron:

– “Oorsprong van stadige groei op die krokodilstamlyn” gepubliseer in Current Biology.

– Wits Universiteit

(artikel aanhaling: "Krokodiliërs se voorouers het stadig oud geword," onttrek van https://phys.org/news/2023-09-crocodilians-ancestors-grew-slowly.html)