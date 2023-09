Nuwe tipe supergeleiers het een atoom op 'n slag geskep

Navorsers van die Universiteit van Zürich het 'n beduidende deurbraak op die gebied van supergeleiding gemaak deur atome een op 'n slag te rangskik. Hierdie deurbraak het die potensiaal om die ontwikkeling van materiale te revolusioneer en kwantumrekenaartegnologieë te bevorder.

Tradisioneel het die natuurlike topologie van atome dit uitdagend gemaak om nuwe fisiese effekte te skep. Die wetenskaplikes aan die Universiteit van Zürich het egter supergeleiers suksesvol ontwerp deur atome individueel te rangskik, wat gelei het tot die skepping van nuwe toestande van materie.

Die toekoms van elektronika hang af van die ontdekking van unieke materiale, en hierdie deurbraak bied belowende potensiaal vir innovasie. Deur die beperkings van natuurlike materiale te oorkom, het die navorsers die weg gebaan vir nuwe toestande van materie in toekomstige elektronika en rekenaartegnologie.

Die ontdekking van nuwe materiale is deurslaggewend vir die ontwikkeling van toekomstige rekenaars. Hierdie deurbraak kan aansienlike implikasies vir die ontwerp en funksionaliteit van rekenaars hê. Van klassieke elektronika tot neuromorfiese rekenaars en kwantumrekenaars, die soeke na nuwe fisiese effekte is 'n dryfveer agter hierdie vooruitgang.

In hul studie gepubliseer in Nature Physics, het die navorsers van die Universiteit van Zürich, in samewerking met fisici van die Max Planck Institute of Microstructure Physics in Duitsland, 'n nuwe benadering tot supergeleiding aangebied. Hulle het die vereiste materiale atoom vir atoom geskep.

Supergeleiers is veral interessant vanweë hul geen elektriese weerstand by lae temperature. Hulle word in baie kwantumrekenaars gebruik vir hul uitsonderlike interaksies met magnetiese velde. Slegs 'n klein aantal supergeleidende toestande is egter afdoende in materiale gedemonstreer. Met hierdie deurbraak kon die navorsers twee nuwe tipes supergeleiding skep.

Hierdie deurbraak bevestig nie net die fisici se teoretiese voorspellings nie, maar maak ook moontlikhede oop vir die ondersoek van nuwe toestande van materie en hul toepassings in toekomstige kwantumrekenaars.

Verwysing: "Tweedimensionele Shiba-roosters as 'n moontlike platform vir kristallyne topologiese supergeleiding" deur Martina O. Soldini, Felix Küster, Glenn Wagner, Souvik Das, Amal Aldarawsheh, Ronny Thomale, Samir Lounis, Stuart SP Parkin, Paolo Sessi en Titus Neupert , Natuurfisika, 10 Julie 2023.

Bronne:

– Nature Physics: 'n Eweknie-geëvalueerde wetenskaplike tydskrif wat fisika dek, uitgegee deur Nature Research. Dit sluit artikels, briewe, resensies, navorsingshoogtepunte, nuus en sienings, kommentaar, boekresensies en korrespondensie in.