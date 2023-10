NASA se Dawn Mission ontbloot komplekse organiese stowwe op Ceres

NASA se Dawn-sending het 'n opwindende ontdekking gemaak op Ceres, die grootste voorwerp in die asteroïdegordel. Komplekse organiese molekules is op hierdie dwergplaneet gevind, wat vrae laat ontstaan ​​oor hul oorsprong en wat dit vir die potensiële bewoonbaarheid van Ceres beteken.

Die oorsprong van hierdie komplekse organiese stowwe is steeds 'n onderwerp van debat. Sommige glo dat hulle moontlik deur 'n komeet of ander organiese-ryke impaktor aan Ceres afgelewer is, terwyl ander daarop dui dat hulle moontlik op die dwergplaneet self in die teenwoordigheid van pekelwater gevorm het. Ongeag hul oorsprong, is hierdie molekules beïnvloed deur die talle impakte wat Ceres se oppervlak laat let het.

Nuwe navorsing wat by die Geologiese Vereniging van Amerika se GSA Connects 2023-vergadering aangebied is, het lig gewerp op hoe hierdie impakte Ceres se organiese stowwe beïnvloed het en wat dit beteken vir die bepaling van hul oorsprong en die beoordeling van die dwergplaneet se bewoonbaarheid.

Die navorsing, gelei deur die planetêre wetenskaplike Terik Daly van die Johns Hopkins Toegepaste Fisika Laboratorium, toon dat die organiese stowwe meer wydverspreid is as wat voorheen gedink is en blykbaar veerkragtig is teen impakte met Ceres-agtige toestande. Dit dui daarop dat die teenwoordigheid van organiese stowwe op Ceres meer algemeen kan wees en die gewelddadige geskiedenis van die dwergplaneet oorleef het.

Om die uitwerking van die impak op Ceres se organiese stowwe beter te verstaan, het die navorsingspan 'n reeks eksperimente by die NASA Ames Vertical Gun Range uitgevoer. Hierdie eksperimente het die impaktoestande wat tipies van Ceres is, herhaal, wat direkte vergelykings moontlik maak met die data wat deur die Dawn-ruimtetuig ingesamel is.

Daarbenewens het die span 'n nuwe data-ontledingstegniek gebruik wat data van die Dawn-kamera en beeldspektrometer gekombineer het. Dit het hulle in staat gestel om die organiese stowwe in fyner besonderhede te bestudeer en insigte oor hul oorsprong te verkry.

Oor die algemeen dra hierdie navorsing by tot ons begrip van die teenwoordigheid van komplekse organiese stowwe op Ceres en hul veerkragtigheid in die lig van impakte. Verdere verkenning van hierdie dwergplaneet word vir die toekoms beplan, met die hoop om meer leidrade oor sy bewoonbaarheid en die potensiaal vir lewe buite die Aarde te ontbloot.

