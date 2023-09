MIT-bioloë ontdek proteïen wat biomolekulêre kondensaat in nukleolus vorm

Bioloë van MIT het 'n proteïen genaamd TCOF1 geïdentifiseer wat noodsaaklik is vir die vorming van 'n biomolekulêre kondensaat bekend as die fibrillêre sentrum (FC) binne die kern van selle. Die nukleolus is 'n selorganel wat verantwoordelik is vir die produksie van ribosome. Die vorming van die FC is betekenisvol aangesien dit 'n evolusionêre verandering verteenwoordig wat ongeveer 300 miljoen jaar gelede plaasgevind het in die organisasie van die nukleolus.

Die navorsingspan veronderstel dat die evolusie van kondensate binne die nukleolus moontlik plaasgevind het om die samestelling van ribosome te stroomlyn deur verskillende biochemiese reaksies te kompartementeer. Om die vorming en funksie van die FC te verstaan, kan insig gee in die evolusie van ander kondensate binne selle.

Voorheen het die span 'n proteïenstreek geïdentifiseer wat ryk is aan lae-kompleksiteitstreke (LCR's) wat blykbaar by kondensaatvorming betrokke was. LCR's is volgordes van aminosure wat baie keer herhaal word. Die navorsers het bevind dat TCOF1, 'n nukleolêre proteïen met glutamaatryke LCR's, 'n deurslaggewende rol speel in die steierwerk van biomolekulêre samestellings.

Wanneer TCOF1 in selle uitgedruk word, vorm kondensate, insluitend proteïene wat tipies in die FC voorkom. Hierdie ontdekking stel navorsers in staat om die funksie van die FC makliker te bestudeer en bied 'n grondslag om die vorming en rolle van ander kondensate in selle te ondersoek.

Hierdie studie, uitgevoer deur MIT bioloë, bied waardevolle insigte in die vorming van biomolekulêre kondensate binne die nukleolus en hul potensiële implikasies in sellulêre prosesse. Die navorsing is in die joernaal Cell Reports gepubliseer.

Bronne:

- MIT: Massachusetts Institute of Technology is 'n gesogte private navorsingsuniversiteit in Cambridge, Massachusetts.

– Selverslae: 'n Eweknie-geëvalueerde wetenskaplike tydskrif uitgegee deur Cell Press, 'n afdruk van Elsevier, wat nuwe biologiese insigte oor verskeie dissiplines binne die lewenswetenskappe rapporteer.