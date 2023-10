Die Nobelprys vir Geneeskunde gee erkenning aan wetenskaplikes vir die ontwikkeling van mRNA-entstowwe teen COVID-19

Die Nobelprys in medisyne is toegeken aan Katalin Kariko van Hongarye en Drew Weissman van die Verenigde State vir hul baanbrekende navorsing oor boodskapper-RNA (mRNA)-tegnologie, wat gelei het tot die ontwikkeling van doeltreffende COVID-19-entstowwe. Die gesogte toekenning erken hul bydraes tot die ongekende tempo van entstofontwikkeling tydens die wêreldwye pandemie.

Boodskapper-RNA is 'n tipe genetiese materiaal wat instruksies van die DNA na die liggaam se selle dra. Die COVID-19-entstowwe wat deur Pfizer/BioNTech en Moderna ontwikkel is, gebruik mRNA om die selle opdrag te gee om die piekproteïen van die koronavirus te herken en te vernietig. Wanneer die liggaam se immuunstelsel op die piekproteïen reageer, word dit in staat om die virus te beveg selfs sonder vooraf blootstelling.

Katalin Kariko is 'n professor aan Sagan's Universiteit in Hongarye en 'n adjunkprofessor aan die Universiteit van Pennsilvanië. Sy het 'n belangrike rol gespeel as die senior vise-president en hoof van RNA-proteïenvervanging by BioNTech. Drew Weissman het sy bekroonde navorsing saam met Kariko aan die Universiteit van Pennsylvania gedoen.

Die Nobelvergadering het hul ontdekking geprys en gesê dat dit ons begrip van hoe mRNA met die immuunstelsel in wisselwerking is, fundamenteel verander het. Hul werk het nie net miljoene lewens gered nie, maar het ook ernstige COVID-19-gevalle voorkom en samelewings in staat gestel om te heropen.

Dr. Paul Hunter, 'n professor in medisyne aan die Universiteit van East Anglia, het die mRNA-entstowwe beskryf as 'n "spelwisselaar" in die bekamping van die koronaviruspandemie. Hy het gekrediteer dat hierdie entstowwe miljoene lewens gered het en erken dat sonder mRNA-tegnologie die situasie baie erger sou gewees het. Die mRNA-entstowwe het bewys dat dit baie beter is as ander entstofopsies.

Die aankondiging van die Nobelprys in geneeskunde berei die weg vir vanjaar se toekennings, met die oorblywende vyf kategorieë wat binnekort onthul sal word.

Bronne:

– Bron 1: [Voeg bron 1 beskrywing in]

– Bron 2: [Voeg bron 2 beskrywing in]