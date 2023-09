Studie identifiseer potensiële molekulêre verband tussen COVID-19 en kognitiewe simptome

'n Studie gepubliseer in PNAS Nexus het 'n moontlike molekulêre verband tussen COVID-19 en kognitiewe simptome, soos 'breinmis', wat deur besmette individue ervaar word, aan die lig gebring.

Daar is waargeneem dat COVID-19-infeksie Alzheimer se siekte kan vererger by pasiënte wat reeds die toestand het. Verder kan individue wat COVID-19 opgedoen het 'n groter risiko hê om Alzheimer se siekte te ontwikkel in vergelyking met diegene wat nie besmet is nie.

Onder leiding van Cristina Di Primio en haar kollegas het die navorsers die impak van SARS-CoV-2-infeksie op die ontwikkeling van Alzheimer-siekte-verwante biochemiese veranderinge ondersoek. Hulle het eksperimente uitgevoer met menslike neuroblastoom selkulture en muise.

Die bevindinge van die studie het aan die lig gebring dat wanneer die SARS-CoV-2-virus neuronale selle of die brein van muise infekteer, dit in wisselwerking tree met 'n mikrotubuli-geassosieerde proteïen genaamd Tau. By individue met Alzheimer se siekte is dit bekend dat Tau in neurone verstrengel en saamklonter. Die virus veroorsaak hiperfosforilering van Tau by spesifieke bindingsplekke soortgelyk aan die proteïen se gedrag by Alzheimer-pasiënte.

Die hiperfosforilering van Tau verhoog die waarskynlikheid van aggregaatvorming. Daarbenewens het die navorsers 'n beduidende toename in onoplosbare Tau in besmette selle waargeneem, wat patologiese veranderinge aan die proteïen aandui.

Dit bly onduidelik of hierdie veranderinge 'n direkte gevolg van die virus of deel van 'n sellulêre verdedigingsreaksie is om virale replikasie te voorkom. Verdere navorsing is nodig om die implikasies van hierdie bevindinge ten volle te verstaan.

Die ontdekking van hierdie potensiële molekulêre verband tussen COVID-19 en kognitiewe simptome beklemtoon die ingewikkelde verhouding tussen die virus en neurologiese gesondheid. Dit maak weë oop vir toekomstige navorsing om strategieë te ondersoek vir die voorkoming of behandeling van kognitiewe gestremdhede by COVID-19-pasiënte.

Bronne:

Cristina Di Primio et al, Ernstige akute respiratoriese sindroom coronavirus 2-infeksie lei tot Tau-patologiese handtekening in neurone, PNAS Nexus (2023).