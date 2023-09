Die opkoms van "Najmonauts": Arabiese ontdekkingsreisigers wat hul merk in die ruimte maak

Die Arabiese wêreld kry erkenning in die globale ruimtewedloop, met ruimtevaarders soos die VAE se Sultan Al Neyadi en Saoedi-Arabië se Rayyanah Barnawi wat geskiedenis maak. Geïnspireer deur Rusland se ruimtevaarders en China se taikonoute, is daar toenemende momentum om hierdie Arabiese ruimteverkenners as “najmonauts” te identifiseer.

Die term "najmonaut" is geskep deur ruimtekenner Lisa La Bonte en Emirati-wetenskaplike dr. Mejd Alsari. Dit kombineer die Arabiese woord "najm" wat ster beteken en die Griekse woord "naut" wat matroos beteken. In 2020 het La Bonte en Alsari 'n webwerf bekendgestel wat toegewy is aan die bevordering van Arabiese ruimtesendings en die verskaffing van 'n spesifieke identiteit aan ruimteverkenners van die streek.

Terwyl die term "najmonaut" nie amptelik deur enige ruimte-organisasie aangeneem is nie, kry dit inslag in die media. The Guardian, 'n Britse koerant, het die term in 'n onderhoud met dr. Al Neyadi gebruik, wat die groeiende erkenning daarvan aandui.

Ruimtevaarders word algemeen na verwys as diegene wat na die ruimte vlieg. Die term "astro" beteken ster, en daar word geglo dat dit geïnspireer is deur die term "lugvaarder" wat in die 18de eeu vir ballonvaarders gebruik is. Emirati en Saoedi-ruimteverkenners word deur hul onderskeie ruimte-agentskappe as ruimtevaarders verwys. Net so gebruik die VSA, Kanada, Europa en Japan ook die term "ruimtevaarder" vir hul ruimtereisigers.

Rusland verwys na sy ruimtevaarders as ruimtevaarders, terwyl China hulle taikonauts noem. Die voorvoegsel "taikong" in Chinees beteken ruimte. Indië tree ook op as 'n sterk speler in ruimteverkenning, met planne om sy eerste ruimtevaarders, moontlik bekend as vyomanauts, in die komende jare te stuur.

Die prestasies van Arabiese ontdekkingsreisigers soos Al Neyadi en Barnawi beklemtoon die toenemende prominensie van die Arabiese wêreld op die gebied van ruimteverkenning. Soos meer Arabiese lande beplan om hul burgers na die ruimte te stuur, kan die term "najmonauts" meer algemeen aanvaar word, wat die kulturele en tegnologiese bydraes van Arabiese avonturiers in die buitenste ruimte erken.

Definisies:

– “Najmonaut”: Geskape term om Arabiese ruimteverkenners te identifiseer. Kombineer die Arabiese woord "najm" (ster) en die Griekse woord "naut" (matroos).

– “Ruimtevaarder”: Term wat algemeen gebruik word om diegene te beskryf wat na die ruimte reis. Afgelei van die voorvoegsel "astro" wat ster beteken.

– “Ruimvaarder”: Term wat in Rusland gebruik word om na ruimtevaarders te verwys.

– “Taikonaut”: Term wat in China gebruik word om na ruimtevaarders te verwys. Afgelei van die voorvoegsel "taikong" wat ruimte beteken.

– “Vyoomanaut”: Term wat na bewering in Indië gebruik word om na ruimtevaarders te verwys, hoewel die openbare gebruik daarvan onduidelik is.

