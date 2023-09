Tasmaniese Tiere kan deur wetenskaplike deurbraak opgewek word

’n Onlangse wetenskaplike deurbraak het hoop gebring dat die uitgestorwe Tasmaniese tier, ook bekend as die thylacine, en ander langverlore spesies eendag weer opgewek kan word. Wetenskaplikes het suksesvol RNA-molekules van 'n bewaarde Tasmaniese tiermonster in 'n museum in Stockholm herwin en opgevolg. Dit is die eerste keer dat RNA-molekules van 'n uitgestorwe spesie geïsoleer en gedekodeer is.

Die Tasmaanse tier, 'n groot vleisetende buideldier, het sowat 80 jaar gelede uitgesterf. Dit is op die eiland Tasmanië gevind en was bekend vir sy donker strepe, hondagtige kop en kragtige kake. Europeërs het die spesie in die laat 19de eeu begin jag om te verhoed dat hulle vee doodmaak, wat tot hul uiteindelike uitwissing gelei het.

Die onlangse studie het gefokus op die begrip van die genetiese samestelling van die Tasmaniese tier, wat moontlik die weg kan baan om die spesie terug te bring. Ribonukleïensuur (RNA) het 'n deurslaggewende rol in die studie gespeel. RNA is soortgelyk aan DNA en is teenwoordig in alle lewende selle. Dit dra genetiese inligting van die genoom na die res van die sel, wat sellulêre funksie rig.

Die navorsers het miljoene stringe RNA uit die Tasmaniese tiermonster onttrek en bestudeer dit om meer te wete te kom oor die biologie van die uitgestorwe spesie. Hierdie nuutgevonde kennis kan bydra tot toekomstige pogings om die Tasmaniese tier en moontlik ander uitgestorwe spesies te laat herleef.

Die konsep van uitwissing is nie beperk tot wetenskapfiksie nie. In onlangse jare was daar pogings om uitgestorwe spesies soos die wollerige mammoet terug te bring deur geen redigering. Colossal Laboratories and Biosciences, byvoorbeeld, ondersoek hoe om olifant-DNS met mammoet-eienskappe te herprogrammeer. Hulle het ook planne om die dodo en die Tasmaniese tier op te wek.

Navorsers aan die Universiteit van Kopenhagen en die Shantou-universiteit in China het ook planne onthul om die Kerseiland-rot, 'n kleiner soogdier, op te wek.

Hierdie wetenskaplike vooruitgang bied hoop vir die herstel van verlore spesies en hou die potensiaal in om ekosisteme en biodiversiteit in die toekoms te hervorm.

Bronne: Genome Research, Australian Museum