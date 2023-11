Prestasie ontsluit: Muis-embrio's wat suksesvol in die ruimte gekweek is

Navorsers het 'n baanbrekende mylpaal bereik deur die suksesvolle groei van muisembrio's aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) vir die eerste keer. Hierdie beduidende prestasie maak nie net nuwe moontlikhede vir ruimteverkenning oop nie, maar verhoog ook die intrige vooruitsig van menslike voortplanting in die ruimte.

Die studie, uitgevoer deur die Universiteit van Yamanashi en die Nasionale Navorsingsinstituut Riken, is die wêreld se eerste eksperiment waarin vroeë stadium soogdierembrio's onder volledige mikroswaartekrag aan boord van die ISS gekweek is. Die resultate dui daarop dat soogdiere, insluitend mense, moontlik in die ruimte kan floreer en voortplant.

Die potensiële implikasies van hierdie navorsing is verreikend. Terwyl die mensdom gereed maak vir die Artemis-program en beplan om teen 2025 na die maan terug te keer, kan die vestiging van maankampe die weg baan vir lang verblyf in die ruimte. Dit bring ons op sy beurt nader aan die futuristiese visie van buitewêreldse voortplanting wat 'n werklikheid word.

Onder leiding van die molekulêre bioloog Teruhiko Wakayama van die Universiteit van Yamanashi se Gevorderde Biotegnologie-sentrum, het die eksperiment die vries van muisembrio's behels en dit via 'n SpaceX Falcon 9-vuurpyl na die ISS gestuur. Sodra hulle aan boord van die ruimtestasie was, is die embrio's vir vier dae onder mikroswaartekrag ontdooi en gekweek. Die resultate, gepubliseer in die joernaal iScience, het aan die lig gebring dat die embrio's ontwikkel het tot blastosiste met normale selgetalle, wat toon dat swaartekrag geen noemenswaardige uitwerking op hul vorming of aanvanklike differensiasie gehad het nie.

Die oorlewingsyfer van die embrio's wat in die ruimte gekweek is, was egter laer in vergelyking met dié wat op Aarde gekweek is, wat die behoefte aan verdere ondersoek beklemtoon. Die navorsingspan erken ook die belangrikheid daarvan om die uitwerking van bestralingsblootstelling op ruimtegebaseerde soogdierembrio-groei te bestudeer, veral tydens lewende embrio-kriopreservering en -kweekfases.

Terwyl die volgende noodsaaklike stap sou wees om die gekweekte blastosiste in muise oor te plant om hul potensiaal vir suksesvolle geboorte te bepaal, bring hierdie prestasie ons 'n stap nader aan die ontsluiting van die geheimenisse van voortplanting en bewoning in die ruimte.

