Verken Neptunus: Nuwe voorstel vir 'n sending na die buitenste planeet

Planetêre wetenskaplikes is lank reeds gefassineer met Neptunus, die buitenste planeet in ons sonnestelsel, maar as gevolg van sy uiterste afstand, het dit bewys dat dit 'n groot uitdaging is om 'n ruimtetuig te laat wentel of op Neptunus te land. 'n Groep navorsers het egter 'n radikale nuwe idee voorgehou vir 'n toekomstige sending na Neptunus wat die gebruik van die dun atmosfeer van Triton, Neptunus se grootste maan behels.

In 'n onlangse referaat het die navorsers die suksesvolle voltooiing van NASA se Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator (LOFTID) in 2022 beklemtoon. Hulle het voorgestel om 'n LOFTID-agtige apparaat, wat 'n aëroshell genoem word, te gebruik om 'n ruimtetuig te vertraag soos dit naderkom. Triton. Ten spyte daarvan dat Triton se atmosfeer minder as 1/70,000 XNUMX van die lugdruk van die Aarde se atmosfeer het, het die navorsers gevind dat dit steeds genoeg vertraging kan verskaf om die ruimtetuig in 'n vasgevange wentelbaan om Neptunus te laat betree.

Om dit te bereik, sal die wentelbaan tot so laag as 6 myl (10 kilometer) bokant die oppervlak van Triton moet daal. Anders as ander missie-idees, verminder Triton se gebrek aan beduidende bergreekse die risiko van 'n katastrofiese botsing. Die navorsers skat dat die gebruik van die aëroshell-tegniek 'n sending na Neptunus binne so min as 15 jaar voltooi kan word, aansienlik korter as die huidige sendingkonsepte.

Daarbenewens sal hierdie voorgestelde sending 'n geleentheid bied om Triton te bestudeer, wat as een van die mees eienaardige voorwerpe in die sonnestelsel beskou word. Daar word geglo dat dit 'n gevange Kuipergordel-voorwerp is, en om 'n uitsig van Triton van net 'n paar kilometer bo sy oppervlak van naby te kry, sou waardevolle wetenskaplike insigte oplewer.

Terwyl 'n terugkeersending na Neptunus talle uitdagings bied as gevolg van sy geweldige afstand, bied hierdie innoverende voorstel 'n belowende oplossing. Deur gebruik te maak van die atmosfeer van Triton, kon wetenskaplikes sommige van die struikelblokke oorkom wat betrokke is by die bereiking en wentel van die enigmatiese planeet. Verdere navorsing en tegnologiese vooruitgang sal nodig wees om hierdie voorstel in werklikheid te omskep.

Definisies:

1. LOFTID – Low-Earth Orbit Flight Test of an Opblaasbare Decelerator, 'n NASA-program wat ontwerp is om 'n opblaasbare skild te ontwikkel om ruimtetuie tydens atmosferiese afkoms te beskerm.

2. Aeroshell – 'n Beskermende dop of skild wat tydens atmosferiese betredings gebruik word om 'n ruimtetuig se snelheid te verminder en teen uiterste hitte te beskerm.

3. Kuipergordel – 'n Streek van die sonnestelsel anderkant Neptunus, wat talle klein ysige liggame bevat en beskou word as 'n oorblyfsel van die vroeë sonnestelsel.

Bron: Die bronartikel verskaf nie 'n spesifieke URL nie.