Wetenskaplikes ontdek moontlike antieke DNA in gefossileerde skilpaddop

’n Span paleontoloë wat ’n gefossileerde seeskilpaddop uit die Mioseen-tydperk bestudeer het, het ’n opwindende ontdekking gemaak—die teenwoordigheid van beenselle wat antieke DNS kan bevat. Hierdie bevinding, gepubliseer in die Journal of Vertebrate Paleontology, is betekenisvol omdat antieke DNS voorheen slegs in twee dinosourusfossiele geïdentifiseer is.

Die navorsers het die dop van 'n seeskilpad wat in Panama gevind is, ontleed en beenselle bekend as osteosiete geïdentifiseer. Hulle het 'n kleurtegniek genaamd DAPI gebruik om die DNA binne hierdie gefossileerde selstrukture te benoem. Die resultate het getoon dat sommige van die kernagtige streke binne die osteosiete op die vlek gereageer het, wat die moontlike teenwoordigheid van antieke DNA aandui.

Die navorsers waarsku egter dat dit nie definitiewe bewys van antieke DNS is nie. Ander faktore, soos agteruitgang of mineraalvulling, kan die reaksie op die vlek veroorsaak. Die bewaring van DNS oor sulke lang tydskale is uitdagend, aangesien dit vinnig afbreek. Die oudste DNS wat tot nog toe opgevolg is, kom van miljoen jaar oue mammoetande wat in permafrost gevind is.

Ten spyte van hierdie potensiële beperking, is die ontdekking van moontlike antieke DNS in die skilpaddop steeds betekenisvol. Dit verskaf verdere insigte oor die bewaring van molekulêre-vlak inligting in fossiele. Vorige studies het besonderhede oor groeitempo's en biologiese eienskappe van antieke organismes aan die lig gebring deur die ontleding van bloedvate, proteïene en ander bewaarde strukture.

Die seeskilpadfossiel behoort aan die genus Lepidochelys, wat deur moderne spesies soos die olyf- en Kemp se ridley-seeskilpaaie verteenwoordig word. Die navorsers meen dat die antieke skilpadspesie wat hulle ontdek het dalk ’n nuwe spesie is, maar meer skeletbewyse is nodig om dit te bevestig.

Alhoewel die teenwoordigheid van antieke DNS in fossiele 'n opwindende vooruitsig bly, is verdere navorsing nodig om die bestaan ​​daarvan definitief te bewys en om dit te volgorde. Die studie dien as 'n herinnering dat aansprake in die wetenskap deur robuuste bewyse ondersteun moet word, en die proses van wetenskaplike ondersoek is aan die gang.

