Die effekte van kakao-polifenole op dermdeurlaatbaarheid by elite-voetbalatlete

In 'n onlangse studie wat in die Nutrients Journal gepubliseer is, het navorsers van Italië die uitwerking van kakao-polifenole op dermdeurlaatbaarheid ondersoek wat deur intensiewe fisiese oefening by elite manlike sokker-atlete veroorsaak word. Die navorsers het bevind dat 30 dae van kakao-inname, in die vorm van donkersjokolade, gelei het tot verminderde dermdeurlaatbaarheid by die atlete in vergelyking met kontroles.

Die dermversperring is 'n multi-lae struktuur wat voorsiening maak vir die opname van voedingstowwe terwyl die toegang van gifstowwe, patogene en antigene in die bloedstroom beperk word. Verskeie faktore, insluitend oefening, kan die integriteit van die dermversperring beïnvloed en dermdeurlaatbaarheid veroorsaak. Kragtige oefening het getoon dat dit dermdeurlaatbaarheid verhoog, terwyl die effekte van antioksidante, soos polifenole, nie goed verstaan ​​word nie.

Die studie het 24 elite manlike sokkerspelers en 23 amateur manlike atlete gewerf wat ander sportsoorte beoefen het. In die eerste fase van die studie is dermversperringsintegriteit vergelyk tussen die twee groepe deur bloedbiomerkers te gebruik. Die elite-atlete het aansienlik hoër vlakke van dermdeurlaatbaarheidsmerkers in vergelyking met die amateurs gehad.

In die tweede fase is die elite-atlete lukraak toegewys aan 'n groep wat daagliks 40g donkersjokolade bykomend tot hul gewone dieet verbruik het, terwyl die kontrolegroep net hul gewone dieet gevolg het. Na 30 dae het die kontrolegroep verhoogde vlakke van dermdeurlaatbaarheidsmerkers getoon, terwyl die donkersjokolade-verbruikende groep geen beduidende verskil van basislynvlakke getoon het nie. Wanneer die merkervlakke tussen die twee groepe vergelyk is, het die sjokolade-verbruikende groep aansienlik laer waardes gehad.

In vitro studies is ook uitgevoer om die meganismes te verstaan ​​waardeur kakao-afgeleide polifenole dermdeurlaatbaarheid beïnvloed. Menslike dermselle wat met kakao-afgeleide polifenole behandel is, het 'n herstel van versperringskade getoon wat deur inflammatoriese stimuli veroorsaak is. Die polifenole het ook oksidatiewe stres in die selle verminder.

Alhoewel die bevindinge van hierdie studie belowend is, is dit belangrik om daarop te let dat die meting van dermdeurlaatbaarheid indirek deur biomerkers was, en die studie het slegs manlike atlete ingesluit. Daarbenewens het die kontrole- en toetsgroepe 'n beduidende ouderdomsverskil gehad. Verdere navorsing is nodig om hierdie bevindinge te bevestig en die uitwerking van kakao polifenole op dermdeurlaatbaarheid in 'n breër bevolking te verken.

Ten slotte stel hierdie studie voor dat intensiewe oefening geassosieer word met verhoogde dermdeurlaatbaarheid, en langtermynaanvulling met polifenolryke donkersjokolade kan help om oefening-geïnduseerde dermskade by elite sokker-atlete te verminder. Hierdie bevindinge beklemtoon die potensiële voordele van die inkorporering van donkersjokolade in die dieet van atlete wat intensiewe opleiding ondergaan.

Definisies:

– Ingewande permeabiliteit: die vermoë van stowwe om deur die dermversperring te gaan en die bloedstroom binne te gaan.

– Polifenole: 'n groep natuurlike verbindings wat in plante voorkom met antioksidante eienskappe.

– In vitro: eksperimente uitgevoer buite 'n lewende organisme, tipies met behulp van selle of weefsels in 'n laboratorium omgewing.

Bronne:

- "Donkersjokolade-inname moduleer positief darmdeurlaatbaarheid by elite-voetbalatlete: 'n ewekansige beheerde studie" (Nutrients MDPI)