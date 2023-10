'n Nuwe Wet van Fisika en die Simulasiehipotese

'n Fisikus van die Universiteit van Portsmouth het 'n nuwe wet van fisika voorgestel wat moontlik die teorie kan ondersteun dat ons in 'n gesimuleerde heelal leef. Dr. Melvin Vopson se navorsing dui daarop dat inligting massa het en dat elementêre deeltjies inligting oor hulself stoor op 'n manier soortgelyk aan menslike DNA. Hy het 'n nuwe wet ontdek, bekend as die tweede wet van inligtingsdinamika of infodinamika, wat die konvensionele begrip van genetiese mutasies uitdaag en implikasies vir verskeie wetenskaplike velde het.

Die referaat, gepubliseer in AIP Advances, ondersoek die implikasies van die nuwe wet op biologiese stelsels, atoomfisika en kosmologie. In biologiese stelsels stel die tweede wet van infodinamika voor dat genetiese mutasies 'n patroon volg wat deur inligtingsentropie beheer word, wat diepgaande implikasies vir genetiese navorsing, evolusionêre biologie en virologie inhou.

In atoomfisika word die gedrag van elektrone in multi-elektronatome verklaar deur hul inligtingsentropie te minimaliseer, wat lig werp op verskynsels soos Hund se reël. Dit het implikasies vir die stabiliteit van chemikalieë.

In kosmologie word getoon dat die tweede wet van infodinamika 'n kosmologiese noodsaaklikheid is, wat 'n verduideliking bied vir die voorkoms van simmetrie in die heelal. Die bevindinge dui daarop dat hoë simmetrie ooreenstem met die laagste inligtingsentropietoestand.

Volgens dr. Vopson ondersteun hierdie bevindinge die idee dat ons in 'n gesimuleerde heelal leef. Die verwydering van oortollige inligting, soortgelyk aan 'n rekenaar wat afvalkode uitvee of saampers, optimaliseer kragverbruik en stoorspasie. Dit strook met die simulasiehipotese, wat voorstel dat wat ons ervaar 'n kunsmatige werklikheid is waar ons konstrukte binne 'n rekenaarsimulasie is.

Dr. Vopson se vorige navorsing dui daarop dat inligting die fundamentele bousteen van die heelal is en fisiese massa het, wat moontlik selfs donker materie uitmaak. Die tweede wet van infodinamika verleen ondersteuning aan hierdie idee, wat daarop dui dat inligting 'n fisiese entiteit is wat gelykstaande is aan massa en energie.

Verdere empiriese toetsing is nodig om hierdie bevindinge te bekragtig, en een moontlike roete is Dr. Vopson se eksperiment wat ontwerp is om die vyfde toestand van materie in die heelal te bevestig deur deeltjie-teendeeltjie botsings te gebruik.

Oor die algemeen open hierdie navorsing nuwe moontlikhede in die begrip van ons werklikheid en ondersteun die intrige konsep dat ons moontlik in 'n gesimuleerde heelal leef.

Bron: Universiteit van Portsmouth