Nuwe gereedskap vir ruimtevaarders: verken ruimtewandel-uitdagings en -innovasies

Twee waaghalsige ruimtevaarders het op Woensdag 25 Oktober 'n ruimtewandeling buite die Internasionale Ruimtestasie (ISS) aangepak en 'n fassinerende koelmiddellek teëgekom wat vroeër die maand waargeneem is. Oleg Kononenko en Nikolai Chub, albei van die Russiese ruimte-agentskap Roscosmos, het gretig begin met hul buitevoertuigaktiwiteit (EVA) met 'n missie om die koelmiddellek van die verkoeler te dokumenteer en te isoleer.

Tydens die ruimtewandeling het Kononenko die ophopende ammoniak, wat 'n groeiende "klomp" of "druppel" gevorm het, noukeurig waargeneem. Hierdie unieke uitsig het gelei tot die besoedeling van een van sy toue, wat in 'n sak vasgemaak en buite die ruimtestasie gelaat moes word. Die ruimtevaarders, voorbereid vir enige potensiële ontmoetings met die giftige koelmiddel, het hul ruimtepakke en gereedskap ywerig skoongemaak om te verseker dat geen spoor van die ammoniak in die stasie terugkom nie.

Terwyl hy die verkoeler gedokumenteer het, het Kononenko 'n verstommende gesig ontdek: talle eenvormige gate op die oppervlak van die panele. Geïnteresseerd het hy die vlugbeheerders by Moskou Sendingbeheer uitgestuur en beskryf dat hulle "baie ewe rande het, asof hulle deurgeboor is." Die chaotiese verspreiding van hierdie gate dra by tot die misterie rondom hierdie voorval.

Die oorblywende ammoniak wat uitgelek het toe die kleppe gesluit is, het vermoedelik bygedra tot die vorming van die "blob". Russiese ingenieurs sal die data wat deur die ruimtevaarders versamel is, noukeurig ontleed om die oorsaak van die lekkasie te bepaal en oplossings vir toekomstige verkoeleronderhoud te ontwikkel.

Daarbenewens het Kononenko en Chub tydens hierdie ruimtewandeling 'n sintetiese radarkommunikasiestelsel suksesvol op die Nauka veeldoelige laboratoriummodule geïnstalleer. Hierdie nuwe stelsel sal 'n deurslaggewende rol speel in die monitering van die aarde se omgewing. Hulle het ook 'n klein kubusvormige nanosatelliet vrygestel wat ontwerp is om sonseiltegnologie te toets. Terwyl die sonvlerke nie uitgebrei het soos beplan nie, het die sending die ontplooiingsmeganisme suksesvol getoets.

Hierdie opwindende ruimtewandeling van 7 uur en 41 minute is afgesluit met die sluiting van die luik na die Poisk-module-lugsluis. In totaal was dit Chub se eerste ruimtewandeling en Kononenko se indrukwekkende sesde, wat sy kumulatiewe ruimtestaptyd op 'n indrukwekkende 41 uur en 43 minute te staan ​​gebring het.

Bronne: NASA TV, Russiese Federale Ruimte-agentskap (Roscosmos)