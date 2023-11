Die magnetiese "bene" van Pulsar-windnewel MSH 15-52

Sterrekundiges het 'n merkwaardige ontdekking gemaak oor die magnetiese velddinamika van die pulsarwindnewel MSH 15-52, danksy data van NASA se Chandra X-ray Observatory en Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) teleskoop. Die saamgestelde beeld wat uit hierdie data geskep word, onthul die magnetiese "bene" van hierdie fassinerende struktuur.

Pulsars, wat roterende neutronsterre met sterk magnetiese velde is, bied unieke toestande vir die bestudering van uiterste fisika. Hulle kan strale materie en antimaterie, sowel as intense winde, genereer wat pulsarwindnewels vorm. MSH 15-52, ook bekend as die "Hand in Space," is een so 'n newel wat soos 'n menslike hand lyk.

Deur Chandra se X-straaldata met IXPE se waarnemings te kombineer, het sterrekundiges die eerste kaart van die magneetveld binne die newel verkry. Hierdie kaart bied waardevolle insig in die polarisasie van X-strale en openbaar die oriëntasie van die elektriese veld, bepaal deur die magnetiese veld van die pulsar. Die hoë vlak van polarisasie dui op 'n merkwaardig reguit en eenvormige magneetveld in sekere streke van die newel.

Die saamgestelde beeld vertoon die verskillende energievlakke van X-strale. Chandra se data, getoon in oranje, groen en blou, beklemtoon die lae en hoë-energie X-strale. Die pers tint verteenwoordig die IXPE-waarnemings, terwyl die rooi en blou kleure infrarooi data van die Dark Energy Camera Plane Survey aandui.

Die IXPE-data toon veral 'n helder X-straalstraal wat van die pulsar na die "pols"-gebied uitgaan. Aan die begin van die straal is die polarisasie laag as gevolg van 'n onstuimige area met komplekse en verstrengelde magnetiese velde. Soos die straal vorder, word die magneetveldlyne reguit en word meer eenvormig, wat 'n aansienlike toename in polarisasie tot gevolg het.

Hierdie baanbrekende navorsing werp lig op die magnetiese struktuur van pulsarwindnewels en dra by tot ons begrip van die uiterste verskynsels wat binne hulle voorkom. Deur die “bene” van MSH 15-52 te ontrafel, delf sterrekundiges dieper in die geheimenisse van hierdie boeiende kosmiese voorwerpe.

Vrae:

V: Wat is pulsars?

A: Pulsars is roterende neutronsterre met sterk magnetiese velde wat gereelde pulse van straling uitstraal.

V: Wat is 'n pulsarwindnewel?

A: Pulsar-windnewels is wolke van energieke deeltjies wat weggewaai word van dooie, ineengestorte sterre.

V: Wat is die betekenis van die magnetiese veldkaart in MSH 15-52?

A: Die magnetiese veldkaart bied insig in die polarisasie van X-strale en openbaar die oriëntasie van die elektriese veld binne die newel.

V: Waarom is die hoë vlak van polarisasie betekenisvol?

A: Die hoë vlak van polarisasie dui op 'n merkwaardig reguit en eenvormige magneetveld in sekere streke van die pulsarwindnewel.

V: Wat is die "Hand in Space"?

A: Die "Hand in Space" verwys na die pulsarwindnewel MSH 15-52, wat soos 'n menslike hand lyk.